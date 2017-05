Έκθεση μελοποιημένης ζωγραφικής – Λερωμένη από το φως» στην Αναγνωστική Εταιρία Κέρκυρας, 24/5 – 7/6/2017

Στο πλαίσιο της εκδήλωσης θα διεξαχθεί ομιλία της ζωγράφου με τίτλο «Ιδαισθησία: η απεικόνιση σύνθετων εννοιών μέσω της συμβολικής τέχνης», και παρουσίαση του βιβλίου της ιδίας με τίτλο «Αναζητώντας τον Ζοζεφέν Πελαντάν: ένας Βαβυλώνιος Μάγος στο Παρίσι» (εκδ. Άλλωστε).

Εγκαίνια έκθεσης: Τετάρτη 24/5, 19:30

Διάρκεια έως 7 Ιουνίου

Ομιλία: Δευτέρα 29/5, ώρα 20:30

Παρουσίαση βιβλίου: Σάββατο 03/06, ώρα 20:00



Η έκθεση και λοιπές εκδηλώσεις θα λάβουν χώρα στην Αναγνωστική Εταιρία Κέρκυρας (πρ. χώρος εντευκτηρίου)

Η είσοδος είναι ΕΛΕΥΘΕΡΗ για όλα τα σκέλη της έκθεσης

========================== ===============

«Stained by the Light»

Exhbition of art set to music

Paintings by Sasha Chaitow

Music composed by Athanasios Anagnostopoulos and Sophia Skorda

Exhibition opens Wednesday 24 May at 19:30

Last day: Wednesday 7 June

The exhbition and related events will take place at the Corfu Reading Society (opposite the side entrance to the Palace of St. Michael and St. George)

Entrance is free for all events