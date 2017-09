Είστε… έτοιμοι για αυτό; Η Taylor Swift ξαναχτυπά με νέο τραγούδι

Είστε έτοιμοι; Η Taylor Swift «χτυπά» για δεύτερη φορά με ένα ακόμη τραγούδι από τον επερχόμενο δίσκο της.

Εάν νομίζατε ότι η Taylor Swift θα αρκούταν στο σαρωτικό «Look What You Made Me Do», τότε κάνατε λάθος.

Έχουμε την ευκαιρία να πάρουμε δεύτερη γεύση από το πολυαναμενόμενο «reputation», ενώ απομένουν δύο μήνες και μία εβδομάδα έως την κυκλοφορία του.

Το βράδυ του Σαββάτου (2/09), ήρθε στην επιφάνεια ένα απόσπασμα από το δεύτερο τραγούδι που μοιράζεται η Taylor Swift, με τον τίτλο «…Ready For It?».

Το single έκανε παγκόσμια πρεμιέρα σε διαφήμιση του αθλητικού σταθμού «ESPN» για το παιχνίδι φούτμπολ μεταξύ των Alabama και Florida State. Το κανάλι είχε χρησιμοποιήσει και το «Look What You Made Me Do», λίγες ώρες πριν την κυκλοφορία του, για την προώθηση του ίδιου αγώνα. Συγχρόνως, το τραγούδι ακούστηκε και στο τρέιλερ του τηλεοπτικού δικτύου «ABC» για το πρόγραμμα της νέας σεζόν.

Παρά τη στροφή της Taylor Swift σε μία πιο «σκοτεινή» και επιθετική εικόνα, τόσο στον ήχο όσο και στο καλλιτεχνικό παρουσιαστικό της, το «…Ready For It?» θυμίζει την προηγούμενη εποχή της.

Η 27χρονη τραγουδίστρια συνυπογράφει το «…Ready For It?» μαζί με τους Shellback, Max Martin και Ali Payami.