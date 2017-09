Η Camila Cabello μας παρουσιάζει το «Havana»

Το «Havana» ξεχώρισε από την αρχή στις προτιμήσεις και για το λόγο αυτό η Camila Cabello το χρίζει ως το δεύτερο single από το επερχόμενο άλμπουμ της.

Η Camila Cabello επιλέγει και επίσημα ως επόμενο single το «Havana» που κέντρισε την προσοχή από την πρώτη στιγμή.

Η νεαρή τραγουδίστρια πλησιάζει στην τελική ευθεία για την κυκλοφορία της παρθενικής δισκογραφικής δουλειάς της με τίτλο «The Hurting. The Healing. The Loving», που θα είναι διαθέσιμη από τις 22 Σεπτεμβρίου με την ετικέτα των Syco και Epic Records / Sony Music.

Ένα 20χρονο κορίτσι με πάθος, επιμονή και εργατικότητα, διεκδικεί το δικό της υπολογίσιμο χώρο στη μουσική βιομηχανία και τα αρχικά δείγματα που έχει να παρουσιάσει ως σόλο καλλιτέχνης είναι εξαιρετικά ικανοποιητικά. Πριν καν κυκλοφορήσει ο πρώτος δίσκος της, η Camila Cabellο κατορθώνει να ξεπεράσει το ένα δισεκατομμύριο streams στο Spotify, θέτοντας ισχυρές βάσεις για το μέλλον.

Αφιερωμένη στην παραμικρή λεπτομέρεια, η Camila Cabello υπογράφει ή συνυπογράφει κάθε τραγούδι από το «The Hurting. The Healing. The Loving», συνεργαζόμενη στενά με ένα βαρύ πυροβολικό hit makers όπως οι Pharrell Williams, Sia, Diplo, Ryan Tedder (OneRepublic), Benny Blanco, Frank Dukes, Charli XCX, MXM, Stargate και άλλοι.

Το «Havana» ήταν το τραγούδι που ξεχώρισε από την αρχή στις προτιμήσεις των ακροατών, έχοντας ως αποτέλεσμα την είσοδό του στο Top 15 του παγκοσμίου chart του Spotify, χωρίς να έχει επιλεχθεί ως το single που θα προωθούταν. Χάρη σε αυτή την επιτυχία, η Camila Cabello χρίζει με κάθε επισημότητα το «Havana» ως το δεύτερο single του «The Hurting. The Healing. The Loving», ευχαριστώντας το κοινό «για την αγάπη και την υποστήριξη».

and that's why…. we are making it a single!!!!!!!! thank u so much for the love and support for a song that's so close to my heart 🙏🏼🦋 https://t.co/vJXJIYdCYb

— camila (@Camila_Cabello) August 30, 2017