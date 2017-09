Η Katy Perry έχει ενοχληθεί από το video clip του «Look What You Made Me Do»

Δυσαρέσκεια έφεραν στην Katy Perry οι αναφορές της Taylor Swift σε εκείνη στο νέο video clip της και η προσπάθειά της να επισκιάσει τα MTV VMA 2017.

Η Katy Perry φέρεται να είναι ενοχλημένη από την αναφορά της Taylor Swift στο πρόσωπό της στο νέο της μουσικό βίντεο για το «Look What You Made Me Do».

Το γεγονός ότι η 27χρονη τραγουδίστρια εμφανίστηκε στο video clip ντυμένη ως Katy Perry, κρατώντας ένα βραβείο Grammy, το οποίο η τελευταία δεν έχει κερδίσει ακόμη, δε γινόταν να περάσει απαρατήρητο.

Από την πλευρά της, η 32χρονη Αμερικανίδα δεν είναι ικανοποιημένη με τον τρόπο που εξελίχθηκε η βραδιά των φετινών MTV Video Music Awards, την Κυριακή 27 Αυγούστου, όπου ήταν παρουσιάστρια και έκανε παγκόσμια πρεμιέρα το video clip του «Look What You Made Me Do».

«Η Katy [Perry] είναι αρκετά ενοχλημένη με όσα συνέβησαν στα VMAs. Συμφώνησε να είναι η οικοδέσποινα και νόμιζε ότι ήταν η μεγάλη νύχτα της, μόνο και μόνο για να της την κλέψει η Taylor [Swift].

Η Taylor δεν έπρεπε να κάνει πρεμιέρα στο βίντεο τότε, αλλά ήθελε να βλάψει την Katy. Στα μάτια της Katy, αποδεικνύει για άλλη μια φορά αυτό που αισθάνεται πάντα, η Taylor είναι το μεγαλύτερο κακό κορίτσι στη βιομηχανία», ανέφερε μια «πηγή» που βρίσκεται κοντά στην Katy Perry στο «Hollywood Life».

Όπως παρακολούθησαν οι τηλεθεατές στους δέκτες τους, η Katy Perry εγκατέλειψε τη σκηνή των βραβείων πριν παίξει το video clip της Taylor Swift, που προλόγισε ένα ανώνυμο άτομο από το μικρόφωνο. Στη συνέχεια, μετά τη μετάδοση του βίντεο, ανέβηκε στη σκηνή η Yara Shahidi και σε καμία περίπτωση η τραγουδίστρια του «Swish Swish».

Ενώ στην αρχή ορισμένοι πιθανολογούσαν ότι η Taylor Swift θα παρουσίαζε ζωντανά το «Look What You Made Me Do» στη σκηνή των VMAs, προτίμησε να απέχει από την εκδήλωση. Την επόμενη ημέρα, αυτό ήταν το θέμα συζήτησης σε πολλά μέσα μαζικής ενημέρωσης, όσο η Katy Perry δεχόταν κριτική για την ελάχιστα εντυπωσιακή παρουσίαση της τελετής απονομής.