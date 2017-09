Η Lana Del Rey ακολουθώντας τα χνάρια της Taylor Swift εξαφανίζεται και εκείνη από τα social media!

Μετά την Taylor Swift τη σκυτάλη παραλαμβάνει η Lana Del Rey και διαγράφει με τη σειρά της το περιεχόμενο των λογαριασμών της στα κοινωνικά δίκτυα. Τι συμβαίνει;

Η Lana Del Rey ακολουθεί τα βήματα της Taylor Swift;

Την Τρίτη (5/09), η 32χρονη τραγουδίστρια διέγραψε αιφνιδιαστικά όλες τις φωτογραφίες που είχε αναρτήσει στο προφίλ της Instagram, όπως επίσης σχεδόν όλα τα μηνύματα που είχε δημοσιεύσει στο λογαριασμό της στο Twitter.

Σημαδιακά, στο Twitter έμειναν ανέπαφες μόνο ελάχιστες αναρτήσεις, οι οποίες αφορούσαν τα άλμπουμ που έχει κυκλοφορήσει στην καριέρα της έως τώρα: Το «Born To Die», το EP του «Paradise», το «Ultraviolence», το «Honeymoon» και το καινούριο «Lust For Life». Η σελίδα της Lana Del Rey στο Facebook έχει μείνει ανέγγιχτη προς το παρόν.

Αναμφισβήτητα, αυτή η εντελώς απροειδοποίητη ενέργεια φέρνει στο μυαλό όλων ό,τι έκανε η Taylor Swift πριν από περίπου δύο εβδομάδες, προκειμένου να δημιουργήσει θόρυβο και κλίμα μυστηρίου για τον επερχόμενο δίσκο της «reputation» και το «Look What You Made Me Do», θέλοντας να επαναλανσάρει την εικόνα της.

Το κενό προφίλ της Lana Del Rey στο Instagram:



Όμως η ουσιώδης διαφορά της Lana Del Rey με την Taylor Swift είναι ότι η «Ιέρεια της Hip» κυκλοφόρησε τη νέα δισκογραφική δουλειά της τον προηγούμενο Ιούλιο.

Το ονειρικό «Lust For Life» έφερε μαζί του 16 θεσπέσια τραγούδια, σε ένα σύνολο που δημιουργήθηκε με μέριμνα για την ικανοποίηση του κοινού, όπως είχε τονιστεί πολλάκις από την αρχή.

Η Lana Del Rey έδωσε ξανά σημάδια ζωής στα κοινωνικά δίκτυα και από ό,τι φαίνεται η διαγραφή των δημοσιεύσεων έγινε για να δώσει έμφαση στην ανησυχία της για την πυρηνική απειλή που πλανάται στον πλανήτη:

«Ξέρω ότι ζούμε σε μία Νέα Εποχή με πυρηνικές δυνατότητες. Ελπίζω κάθε χώρα να μπορεί να βρει έναν τρόπο να επικοινωνήσει προτού τα πράγματα κλιμακωθούν. Υπάρχουν ακόμη τόσα πολλά μυστήρια που έχουν μείνει για να ξεδιαλύνουμε στη ζωή μας», έγραψε στο Twitter.

I know that we're living in a New Age with new nuclear abilities. I hope each country can find a way to communicate before things escalate — Lana Del Rey (@LanaDelRey) September 5, 2017

There are still so many beautiful mysteries left to unravel in our lifetime — Lana Del Rey (@LanaDelRey) September 5, 2017

Στο ίδιο μοτίβο, ανάρτησε στο Instagram ένα βίντεο του John Lennon και της Yoko Ono όπου μιλούν για την «αθόρυβη επανάσταση», χωρίς περαιτέρω σχολιασμό: