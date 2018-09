Η LP ΕΠΙΣΤΡΕΦΕΙ ΜΕ ΤΟ ΝΕΟ SINGLE, “GIRLS GO WILD!

Η διεθνώς αναγνωρισμένη τραγουδίστρια και τραγουδοποιός, LP,επιστρέφει σήμερα με το ολοκαίνουργιο single της, “Girls Go Wild.” Το τραγούδι είναι σε παραγωγή του Mike Del Rio (X Ambassadors, Kylie Minogue, POWERS) και είναι ένα classic LP hit: funky, γοητευτικό και προσαρμοσμένο πάνω στη δυναμική της φωνή. Το νέο τραγούδι είναι το πρώτο απο το επερχόμενο album της, το οποίο θα κυκλοφορήσει απο τηνPanik Records και την Vagrant Records/BMG (Περισσότερες λεπτομέρειες σύντομα!).

Το “Girls Go Wild” κυκλοφορεί σε όλα τα ψηφιακά καταστήματα σε Ελλάδα & Κύπρο από την Panik Records: http://smarturl.it/LP_ GirlsGoWild

Για το track η LP δήλωσε, “To Girls Go Wild γεννήθηκε σε μια εκδρομή στο Joshua Tree με μερικούς καλούς φίλους που είχαν έρθει στο σπίτι μετά απο ένα μεγάλο μέρος περιοδείας. Ήταν το πρώτο τραγούδι που έγραψα για το album όταν οι σκέψεις και οι ιδέες μου στροβιλίζονταν σαν μια καταιγίδα. Αισθάνομαι ότι διοχέτευσα το παρελθόν, το παρόν και το μέλλον μου, μέσα από ένα όνειρο στην έρημο”.

Από τότε που μας παρουσίασε το Lost On You, το τέταρτο studio album της (Μαϊο 2017), η LP περιοδεύει ασταμάτητα πραγματοποιόντας sold out shows παγκοσμίως και εμφανίσεις σε αξιοσημείωτα festivals όπωςCoachella (Indio, CA), Osheaga (Μόντρεαλ, Καναδάς), Outside Lands(San Francisco, CA), Mad Cool (Μαδρίτη, Ισπανία) και άλλα. Το όμοτιτλο τραγούδι του album έχει ξεπεράσει τα 500 εκατομμύρια streams και έχει γίνει πλατινένιο σε Ρωσσία, Πολωνία, Ελλάδα, Ελβετία και Γαλλία. Τα official videos για τα singles του album, “Lost On You,” “Muddy Waters,” και “When We’re High,” πλησιάζουν τα 280 εκατομμύρια views.

Η LP έχει γίνει πολύ αγαπημένη στον μουσικό τύπο, κερδίζοντας επαίνους απο τα Billboard, Paper, Out Magazine, V Magazine, Interview, The Guardian, British Vogue και άλλα όπως επίσης έχει βρεθεί σε τηλεοπτικά shows όπως Fallon, Corden, Conan, και Jools Holland.

Μείνετε συντονισμένοι για περισσότερη νέα μουσική απο την LP, καθώς και για πληροφορίες για το νέο της album και την επερχόμενη περιοδεία της.

Δείτε το official music video :