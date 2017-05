Η Selena Gomez είναι έτοιμη να μας δώσει νέα μουσική.

Το μυστηριώδη «Bad Liar» έρχεται στις 18 Μαΐου

Τι είναι το «Bad Liar»; Ένα νέο single; Νέο άλμπουμ; Είναι ασαφές, αλλά το μυστηριώδες νέο project της Selena Gomez έρχεται την Πέμπτη.

Η τραγουδίστρια μας ετοιμάζει πως κάτι νέο έρχεται εδώ και μέρες, ξεκινώντας με ένα ρολόι αντίστροφης μέτρησης στο site της ενώ την πέμπτη ανέβασε μερικά post με το μήνυμα «BAD LIAR» γραμμένο με κραγιόν στον καθρέφτη. Τώρα επιστρέφει με νέο post/φωτογραφία, με το «BAD LIAR» να είναι γραμμένο σε ένα γυναικείο πόδι, με το συνοδευτικό tweet «#BadLiar. 5.18».

Αν το «Bad Liar» είναι πράγματι νέα μουσική, θα είναι η πρώτη για τη Gomez από το δεύτερο άλμπουμ της Revival που κυκλοφόρησε το Οκτώβριο του 2015 (εκτός από τη συμμετοχή της στο «It Ain’t Me» του Kygo). Tο καλοκαίρι η Selena Gomez διέκοψε την περιοδεία της προωθούσε το άλμπουμ, ώστε να μπορεί να αντιμετοπίσει τις κρίσης άγχους και κατάθλιψης.

Η 24χρονη πέρασε το τελευταίο έτος+ εστιάζοντας στην ηθοποιήα και την παραγωγή. Έχει ρόλους στους Neighbors 2: Sorority Rising και το The Fundamentals of Caring, ενώ είναι η εκτελεστική παραγωγός στην σειρά του Netflix 13 Reasons Why.