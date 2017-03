Μια εξαιρετική διασκευή του “Time After Time”

Εδώ στον Star FM 88.8 συλλέγουμε αξιόλογες ερμηνείες νέων καλλιτεχνών και σας τις παρουσιάζουμε!

Artist: Lunaz feat. Frankie Balou

Single: Time After Time

Με πάνω από 1,5 million streams στο Spotify, ο Lunaz (Criss Tonino) έκανε ένα επιτυχημένο ντεμπούτο με το “Lost On You”. Με το νέο του τραγούδι “Time After Time”, ο Criss θέλει να κάνει το επόμενο βήμα. Η ίδια η Cyndi Lauper ενέκρινε την διασκευή. Στα φωνητικά του “Time After Time” η Frankie Balou, όπου με την εξαιρετική χροιά της μας μαγεύει. Το styl του Lunaz παραμένει πιστό στον αγαπημένο Tropical Deephouse ρυθμό, τον οποίο τα ραδιόφωνα λατρεύουν.