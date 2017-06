Μιούζικαλ Grease, Sandy @ Ανεμόμυλος, 24/6/2017

Στις 24 Ιουνίου ώρα 21:00 στον Ανεμόμυλο-Κέρκυρας, oi τραγουδιστές του Female Echoes και φοιτητές του Τμήματος Μιουζικαλ του ΤΜΣ, θα παρουσιάσουν εκτενές απόσπασμα από το γνωστό μιούζικαλ Grease, Sandy :Παμπίνα Αριστείδου και Danny: Δημήτρης Ντάλλας. Την χορογραφία υπογράφει η Φλώρη Δανδόλου.

Η παρουσίαση θα γίνει στην ετήσια παράσταση χορού της σχολής Dancesport Νάντη Ρίζου.

Επίσης θα τραγουδήσουν:

Έλλη Καρύδη (Maria -Τhe Sound of Music)+ballet (χορογραφία Νάντη Ρίζου)

Αφροδίτη Παπαβασιλείου ( My Fair Lady)

Ράνια Μαστροσάββα ( And all that Jazz)

City of stars – Έλενα Κουκιάσα & Αντώνης Παρχαρίδης