Οι Fifth Harmony εξάπτουν τη φαντασία στο προκλητικό video του «He Like That»

Οι Fifth Harmony όπως δεν τις έχετε ξαναδεί.

Άκρως αισθησιακές εμφανίζονται οι Fifth Harmony στο ολοκαίνουριο video clip τους.

Το γυναικείο συγκρότημα εγκαινιάζει και επίσημα την επόμενη περίοδο της σταδιοδρομίας του, μία φάση που τις βρίσκει ενωμένες, προσηλωμένες και «διψασμένες» όσο ποτέ.

Ο τρίτος ολοκληρωμένος δίσκος των Fifth Harmony φέρει ως τίτλο την ονομασία του σχήματος και κυκλοφορεί από τις 25 Αυγούστου, παρέχοντας ένα σαφές δείγμα από τη μοναδικότητα των κοριτσιών ως καλλιτέχνες.

Η Ally Brooke, η Normani Kordei, η Dinah Jane και η Lauren Jauregui υπογράφουν το μεγαλύτερο μέρος του άλμπουμ, ενώ για την παραγωγή έχουν συμπράξει με στενούς συνεργάτες του και νέους DJs, με τα ονόματα των Skrillex, Poo Bear και The Stereotypes να ξεχωρίζουν στη λίστα.

Πρώτος προπομπός του δίσκου ήταν το «Down» με τη συμβολή του Gucci Mane και ακολούθησε το trap και hip hop «Angel» με τη σφραγίδα του Skrillex, κατά κόσμον Sonny Moore.

Αμέσως την κυκλοφορία της νέας δισκογραφικής δουλειάς τους, οι Fifth Harmony συστήνουν το επόμενο single που είναι το «He Like That». Το τραγούδι, μάλιστα, περιέχει τμήμα από το «Pumps and a Bump» (1993) του MC Hammer.

Οι Fifth Harmony έχουν περιγράψει το «He Like That» ως «σέξι» και «λίγο βρώμικο», στοιχεία που συμβαδίζουν με την προκλητική εικόνα που του έδωσαν. Ημίγυμνα σώματα στο ημίφως και αισθησιακοί χοροί είναι τα συστατικά ενός video clip που εξάπτει τη φαντασία.