Οι Fifth Harmony μας παρουσιάζουν το «Angel» σε συνεργασία με τους Skrillex και Poo Bear

Ποιος είπε ότι ήταν άγγελοι; Οι Fifth Harmony απευθύνονται στον Skrillex και στον Poo Bear για τις ανάγκες του νέου τραγουδιού τους.

Δεύτερο νέο τραγούδι από τις Fifth Harmony εν όψει του επόμενου δίσκου τους.

Το τρίτο ολοκληρωμένο άλμπουμ του γυναικείου συγκροτήματος φέρει ως τίτλο την επωνυμία τους και κυκλοφορεί στις 25 Αυγούστου από τη Syco και την Epic Records / Sony Music, σχεδόν ενάμιση χρόνο μετά το «7/27″ που σύστησε τις επιτυχίες «Work From Home», «All In My Head» (Flex) και «That’s My Girl».

Για την παραγωγή του δίσκου έχουν δουλέψει μαζί με μερικούς χρόνιους συνεργάτες τους, αλλά και νέους δυναμικούς παραγωγούς και DJs, όπως είναι οι The Stereotypes, Skrillex, Poo Bear, Monsters and Strangerz, Ester Dean, Ammo & Dallas K, Dreamlab, Harmony Samuels, Tommy Brown και Sebastian Kole.

Οι Fifth Harmony υπόσχονται ένα άλμπουμ γεμάτο με ενέργεια, πάθος και εντυπωσιακές ερμηνείες. Με το μεγαλύτερο μέρος να έχει γραφτεί από τα ίδια τα μέλη του γκρουπ, τις Ally Brooke, Normani Kordei, Dinah Jane και Lauren Jauregui, οι ακροατές θα πάρουν μία γεύση από τη μοναδικότητα των κοριτσιών ως καλλιτέχνες, επιπρόσθετα με την επίδειξη της τονωμένης με σιγουριά ομαδικής φωνής των Fifth Harmony που οι fans γνωρίζουν και αγαπούν.

Το πρώτο άκουσμα από το άλμπουμ συστήθηκε με το «Down», με τη συμμετοχή του Αμερικανού ράπερ Gucci Mane, με το οποίο το συγκρότημα σημείωσε το καλύτερο ντεμπούτο πωλήσεων που έχει κάνει.

Η δεύτερη επαφή από τον επερχόμενο δίσκο των Fiffth Harmony συντελείται με το «Angel», ένα τραγούδι με trap επιρροές και hip hop βάση που έχουν γράψει ο Skrillex και ο Poo Bear, ένας από τους κυριότερους συνεργάτες του Justin Bieber.

Αμέσως μετά την κυκλοφορία της νέας δουλειάς τους, οι Fifth Harmony θα εμφανιστούν ζωντανά στη σκηνή των φετινών MTV Video Music Awards, στις 27 Αυγούστου, μαζί με μία all star ομάδα καλλιτεχνών που απαρτίζουν η Miley Cyrus, ο The Weeknd, ο Ed Sheeran, ο Kendrick Lamar, ο Shawn Mendes, η Lorde, και οι Thirty Seconds to Mars.

Συγχρόνως, θα διεκδικήσουν δύο βραβεία. Εκείνα του «Καλύτερου Pop Video» και της «Καλύτερης Χορογραφίας», αμφότερα για το «Down».