Οι Planet Caravan μαζί με την Μαρία Γκόρου @ Elite Luxury Moments ,3/3/2018

Το Elite Luxury Moments , παρουσιάζει το Σάββατο 3 Μαρτίου, το απόλυτο rock event.

Οι Planet Caravan μαζί με την Μαρία Γκόρου θα παίξουν ζωντανά, αγαπημένες, παλιές αλλά και σύγχρονες επιτυχίες, κυρίως από την ξένη μουσική σκηνή.

Τραγούδια όπως : it’s my life , summer of 69 , i love rock n’ roll , whats up , human , σας περιμένουν να τα ακούσετε αλλά και να τα τραγουδήσετε μαζί τους.

Επίσης πριν και μετά το event θα βρίσκεται στα decks ο Λάκης Σκιαδόπουλος με τις δικές του μοναδικές επιλογές απο τον ίδιο μουσικό χώρο.

Be there and prepare for rock