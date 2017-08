Ο Justin Bieber αλλάζει τον τίτλο του επερχόμενου νέου τραγουδιού του

Σε μερικές αλλαγές προχώρησε ο Justin Bieber, αναφορικά με το ολοκαίνουριο τραγούδι του που θα κυκλοφορεί πολύ σύντομα.

Ο Justin Bieber αλλάζει τον τίτλο και την ημερομηνία άφιξης του νέου τραγουδιού του, την κυκλοφορία του οποίου γνωστοποίησε τις προηγούμενες ώρες.

Όπως τονίσαμε νωρίτερα μέσα στην ημέρα, ο Καναδός pop star δε μοιάζει σε καμία περίπτωση διατεθειμένος να επαναπαυτεί στις «δάφνες» της επιτυχίας που έχει κατακτήσει καθ’ όλο το μήκος της σεζόν.

Πλησιάζοντας σχεδόν στα δύο χρόνια από το τελευταίο προσωπικό άλμπουμ του, το «Purpose» που στάθηκε αφορμή αφορμή για να «σπάσουν» ούτε ένα ούτε δύο, αλλά… οχτώ ρεκόρ Guinness συνολικά, ο Justin Bieber φαίνεται πως εντόπισε τη «συνταγή» της επιτυχίας σε κομβικές συμπράξεις με άλλους καλλιτέχνες.

Ενόσω το «Despacito» συνεχίζει να σαρώνει τα πάντα στο πέρασμα του, έτοιμο να καταρρίψει και τις τελευταίες επιδόσεις που έχει αφήσει προς το παρόν ανέγγιχτες, ο Justin Bieber παραδίδει τη σκυτάλη των hits στις προσωπικές κυκλοφορίες του, τις οποίες ανυπομονούν να ακούσουν οι θαυμαστές του σε όλη την υφήλιο.

Τις προηγούμενες ώρες, ο Justin Bieber επέλεξε το Twitter για να αιφνιδιάσει τα 99,1 εκατομμύρια των ακολούθων του, κάνοντας σε εκείνο σημείο γνωστό ότι το νέο τραγούδι του με τίτλο «Can We Still Be Friends» θα κυκλοφορούσε την επόμενη Παρασκευή, 18 Αυγούστου.

Λίγο αργότερα μέσα στη σημερινή ημέρα (14/08), ο αστέρας της pop αλλάζει την ονομασία και την ημερομηνία κυκλοφορίας του καινούριου single που αποτελεί μία συνεργασία με τον παραγωγό BloodPop, υπεύθυνο για το «Sorry» και για τα τραγούδια της Lady Gaga στο «Joanne».

Τελικά, το τραγούδι θα τιτλοφορείται «Friends» και θα έρθει στο «φως» το απόγευμα της Πέμπτης 17 Αυγούστου.