Ο The Weeknd διασκευάζει το «Down Low» του R. Kelly για χάρη του Drake

Μία αισθησιακή επανεκτέλεση στο κλασικό «Down Low» του R. Kelly πραγματοποιεί ο The Weeknd για χάρη του Drake.

Όταν ο The Weeknd έκανε το άλμα της ανόδου και από έναν μυστηριώδη καλλιτέχνη εξελίχθηκε σε έναν megastar που κατακτά τα charts, διέθετε μία μεγάλη στήριξη από τον ομοεθνή του Drake.

Μολονότι υπήρξαν ανεπιβεβαίωτες φήμες που υποστήριζαν ότι υπήρχαν ρωγμές στη σχέση τους και ψυχρές περίοδοι απομάκρυνσης όπου η διαμάχη αναζωπυρωνόταν, οι δύο Καναδοί καλλιτέχνες είναι ξανά πολύ καλοί φίλοι.

Η τελευταία απόδειξη της φιλίας τους ήρθε στη ραδιοφωνική εκπομπή του «OVO Sound» αυτής της εβδομάδας, του δισκογραφικού label που έχει σχηματίσει ο Drake. Εκεί, ο The Weeknd σύστησε μία νέα και αισθησιακή επανεκτέλεση στο κλασικό «Down Low» (Nobody Has To Know) του R. Kelly από το 1995.

Ο Abel Tesfaye, όπως ονομάζεται στην πραγματικότητα το «Starboy» του μουσικού στερεώματος, είχε προετοιμάσει τις προηγούμενες ημέρες τους ακολούθους του στα κοινωνικά δίκτυα, με μία σειρά δημοσιεύσεων σχετικά με τη διασκευή του.

Όσον αφορά το περίφημο και πολυαναμενόμενο άλμπουμ που πρόκειται να συμπράξουν ο The Weeknd και ο Drake, δεν υπάρχει καμία νέα συζήτηση επί του θέματος το τελευταίο διάστημα. Όμως η αμοιβαία συμπάθεια μεταξύ των δύο τραγουδιστών φουντώνει καινούριες θεωρίες από τους ανυπόμονους θαυμαστές τους.