Πέθανε ο τραγουδιστής Κρις Κορνέλ των Soundgarden

O αμερικανός μουσικός Κρις Κορνέλ, ο οποίος έγινε γνωστός ως τραγουδιστής των συγκροτημάτων Soundgarden και στη συνέχεια Audioslave, πέθανε χθες, Τετάρτη, στο Ντιτρόιτ σε ηλικία 52 ετών, όπως ανακοίνωσε ο εκπρόσωπός του.

Η αστυνομία του Ντιτρόιτ είπε στο BBC ότι ο θάνατος του μουσικού αντιμετωπίζεται ως «πιθανή αυτοκτονία».

Η οικογένεια του Κορνέλ θα συνεργαστεί στενά με τον ιατροδικαστή, για να διακριβωθούν τα ακριβή αίτια θανάτου του, αναφέρει ο εκπρόσωπος Μπράιαν Μπάμπερι σε ανακοίνωσή του.

«Η σύζυγός του Βίκυ (Καραγιάννη) και η οικογένειά του σοκαρίστηκαν όταν πληροφορήθηκαν τον αιφνίδιο θάνατό του. Θέλουν να ευχαριστήσουν τους θαυμαστές του για τη συνεχή έκφραση της αγάπης τους και την αφοσίωσή τους και να ζητήσουν αυτές τις ώρες τον σεβασμό της ιδιωτικής τους ζωής» συνεχίζει η ανακοίνωση.

Ο Κορνέλ είχε γεννηθεί στο Σιάτλ και ήταν ο τραγουδιστής του συγκροτήματος Soundgarden, ενός από τα σημαντικότερα του μουσικού κινήματος grunge τις δεκαετίες του ’80 και του ’90.

Τρία χρόνια αργότερα οι Soundgarden κυκλοφόρησαν το άλμπουμ «Superunknown», το οποίο σημείωσε τεράστια επιτυχία και χάρισε στο συγκρότημα δύο βραβεία Γκράμι.

Το 2001 ο Κορνέλ ένωσε τις δυνάμεις του με τα μέλη του συγκροτήματος Rage Against The Machine και σχημάτισαν τους Audioslave.

Το συγκρότημα έκανε αμέσως επιτυχία με το πρώτο του ομότιτλο άλμπουμ.

Ο Κορνέλ ακολούθησε και σόλο καριέρα ως τραγουδιστής, συνθέτης, στιχουργός και κιθαρίστας και συνεργάστηκε με διάφορους άλλους μουσικούς στη διάρκεια των τριών δεκαετιών που είχε παρουσία στη διεθνή μουσική σκηνή.

Το Ίδρυμα Chris and Vicky Cornell συγκεντρώνει πόρους και συνεργάζεται με οργανισμούς για τη στήριξη άστεγων, φτωχών και κακοποιημένων παιδιών.