Αυτή την Πέμπτη γιορτάζουμε το 100ο party Σοδομα & Γομορα στο The Bar μαζί με τον Vassilis Raptis

On Decks: Alex Gounaridis

Warm Up: Pantelis Tzekos

Στο Touberleki ο καλύτερος Thanasis Karakwstas

Dance Show Lena Jolina

Καθώς και άλλες πολλές εκπλήξεις…Μην το χάσετε

Fireworks..Sexy Dancers..Oxygen show and more!