Τον Αύγουστο έρχεται το νέο άλμπουμ των Fifth Harmony.

Το νέο άλμπουμ των Fifth Harmony κυκλοφορεί σύντομα.

Το γυναικείο συγκρότημα είχε υποσχεθεί μία μεγάλη ανακοίνωση για τη Δευτέρα (24/07) και τελικά τα νέα ήταν περισσότερο χαρμόσυνα από ό,τι θα περίμεναν οι οπαδοί του.

Τα κορίτσια ήταν καλεσμένες στην αμερικανική τηλεοπτική εκπομπή «The Tonight Show» του Jimmy Fallon και κατά τη διάρκεια της συνέντευξής του προέβησαν στη μεγάλη αποκάλυψη. Η εκπομπή ήταν μαγνητοσκοπημένη, με αποτέλεσμα η είδηση να αρχίζει να διαδίδεται έντονα λίγο πριν την προβολή της.

Το τρίτο άλμπουμ των Fifth Harmony (και πρώτο μετά την αποχώρηση της Camila Cabello) θα τιτλοφορείται απλά «Fifth Harmony» και θα κυκλοφορήσει στις 25 Αυγούστου από τις Syco Music και Epic Records / Sony

Η συγκεκριμένη δουλειά θα διαδεχθεί τη σαρωτική επιτυχία του προηγούμενου δίσκου τους με τίτλο «7/27». Το τετραπλά πλατινένιο «Work From Home» χάρισε στο γκρουπ το πρώτο του hit στο Top 10 του «Billboard Hot 100», κάνοντας επίσης δική του την κορυφαία θέση στα charts των «Billboard Rhythmic» και «Pop Songs». Το «All In My Head» (Flex) έγινε πλατινένιο, ενώ το τελευταίο single «That’s My Girl» ήταν μία ακόμη επιτυχία στο ραδιοφωνικό Top 40.

Το πρώτο δείγμα από το επόμενο άλμπουμ των Fifth Harmony είναι διαθέσιμο από τις αρχές Ιουνίου και έχει την ονομασία «Down». Στο single συμμετέχει ο Gucci Mane.

Εκτός από τη συνέντευξη, η τετράδα των Ally Brooke, Normani Kordei, Dinah Jane και Lauren Jauregui τραγούδησε ζωντανά στο «The Tonight Show» το «Down», έχοντας μαζί της τον Αμερικανό ράπερ.