Το καινούριο single της Selena Gomez θα γίνει το φετίχ του καλοκαιριού.

Η Selena Gomez κυκλοφορεί το δεύτερο νέο τραγούδι της για το 2017.

Το δεύτερο προσωπικό άλμπουμ της τραγουδίστριας έγινε πράξη το φθινόπωρο του 2015, με τον τίτλο «Revival», για να κάνει ντεμπούτο στο Νο1 του αμερικανικού Billboard, όπως ακριβώς είχε συμβεί και με τον παρθενικό σόλο δίσκο της, «Star Dance». To «Revival» αντίκρισε την κορυφή σε δύο χώρες και η δεύτερη ήταν η Ελλάδα!

Στο άλμπουμ γνωρίσαμε τραγούδια όπως τα «Good For You» (διπλά πλατινένιο), «Same Old Love» (διπλά πλατινένιο), «Hands To Myself» (πλατινένιο) και «Kill Em With Kindness», τα οποία σημείωσαν διεθνή επιτυχία και αναδείχθηκαν στο Top 10 των Ηνωμένων Πολιτειών. Με τα συγκεκριμένα singles, η Selena Gomez εισήχθη σε μία ελίτ όπου έγινε η έκτη γυναίκα καλλιτέχνης με τουλάχιστον τρία τραγούδια της από ένα άλμπουμ στο Νο1, από την έναρξη λειτουργίας του chart στις Η.Π.Α. το 1992.

Κατά μήκος της σεζόν, η Selena Gomez παρέμεινε σε «γραμμή πυρός» με δύο επιτυχημένες συνεργασίες.

Η μία ήταν το «We Don’t Talk Anymore» με τον Καναδό Charlie Puth στην πρώτη δισκογραφική δουλειά του «Nine Track Mind», ένα τραγούδι που εντοπίστηκε στην κορυφαία δεκάδων περισσότερων από 20 charts ανά τον πλανήτη. Η άλλη ήταν με το Νορβηγό DJ Kygo στο «It Ain’t Me», ένα single που συνδύασε EDM και tropical house για να εισβάλλει στο Top 5 περίπου 34 ξεχωριστών charts στον κόσμο.

Η Selena Gomez γράφει επίσημα την επόμενη σελίδα μετά το «Revival», που θα καταλήξει οδηγήσει αισίως στον επόμενο ολοκληρωμένο δίσκο της. Το πρώτο βήμα έγινε με το «Bad Liar» και τώρα ακολουθεί ένα ακόμη, ακριβώς όπως είχε υποσχεθεί.

Το δεύτερο νέο τραγούδι της pop star φέρει τον τίτλο «Fetish» και είναι μία συνάντηση με τον Αμερικανό καλλιτέχνη της hip hop, Gucci Mane.

Στο single είναι εμφανής η διάθεση της Selena Gomez να πειραματιστεί, καθώς αγγίζει το πεδίο της alt-pop. Στιχουργικά, αναφέρεται στην έλξη της ηρωίδας σε έναν εραστή, ενώ το ραπ μέρος μιλά για τη χημεία μεταξύ των δύο ατόμων.