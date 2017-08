Το νέο τραγούδι της P!nk και η ανακοίνωση της έλευσης του δίσκου της

«What About Us» αναρωτιέται η P!nk στο καινούριο τραγούδι της.

Η P!nk, ένα διεθνές pop icon, επιστρέφει με νέο τραγούδι και ανακοινώνει παράλληλα την έλευση του έβδομου ολοκληρωμένου δίσκου της.

Το πρώτο single από το επερχόμενο άλμπουμ τιτλοφορείται «What About Us» και φέρει την υπογραφή της ίδιας της τραγουδίστριας, του Johnny McDaid των Snow Patrol και του Steve Mac.

Η πολυαναμενόμενη δισκογραφική δουλειά της P!nk που βάζει τέλος σε μία πενταετή περίοδο αδράνειας έχει την ονομασία «Beautiful Trauma» και κυκλοφορεί στις 13 Οκτωβρίου από την RCA Records / Sony Music.

Η P!nk συνυπογράφει καθένα από τα 13 τραγούδια του άλμπουμ και συγχρόνως συνεργάζεται με μία ποικιλία επιτυχημένων δημιουργών και παραγωγών που περιλαμβάνει τους Steve Mac (Ed Sheeran, One Direction, Demi Lovato κ.ά.), Johnny McDaid, Max Martin (Katy Perry, Taylor Swift, The Weeknd, Ariana Grande κ.ά.), Shellback (Ρ!nk, Taylor Swift κ.ά), τον Jack Antonoff των Bleachers (Lorde), την Julia Michaels (Justin Bieber, Selen Gomez, Fifth Harmony κ.ά.), τον Greg Kurstin (Adele, Sia) και με τον busbee.

Τις τελευταίες ώρες πριν την κυκλοφορία το «What About Us», είχε συζητηθεί το ενδεχόμενο να είναι εμποτισμένο με πολιτική χροιά.

Η P!nk, μάλιστα, απάντησε σε όσους παραπονέθηκαν, λέγοντας ότι δεν αλλάζει για να είναι δημοφιλής.

Τελικά, το τραγούδι κινείται αριστοτεχνικά ανάμεσα στις λεπτές γραμμές των νοημάτων, καθώς έχουν αποφευχθεί οι ευθείες πολιτικές αναφορές. Παρ’ όλα αυτά, το «What About Us» αναφέρεται στο κοινό μέλλον της ανθρωπότητας.