Το νέο «Woman» της Kesha που αποτελεί ύμνο για τις γυναίκες

Μία εβδομάδα μετά από το «Praying», η Kesha συστήνει και δεύτερο ολοκαίνουριο single, αυτό που φημολογούνταν προηγουμένως ότι θα δημοσιευόταν πρώτο στη σειρά.

Το τραγούδι που ακολουθεί είναι ένας ύμνος για όλες τις γυναίκες και έχει τίτλο «Woman», φέρνοντας έναν εντελώς ανανεωμένο ήχο για την 30χρονη τραγουδίστρια. Συμμετέχει η funk – soul μπάντα των The Dap-Kings Horns.

Στο video clip του «Woman», που έχει σκηνοθετηθεί από την ίδια σε συνεργασία με τον αδερφό της Lagan, η Kesha δείχνει ότι είναι μία ανεξάρτητη και δυναμική γυναίκα που δε χρειάζεται κανέναν άντρα και το απολαμβάνει με τον καλύτερο τρόπο.

Όπως εξήγησε η Kesha, έγραψε το «Woman» εξοργισμένη εξαιτίας ενός περιβόητου σχολίου του Αμερικανού Προέδρου Donald Trump για τις γυναίκες.

Στο ολοκληρωμένο δίσκο του «Rainbow» η Κesha επιφυλάσσει δύο συναντήσεις έκπληξη. Μία με τη σπουδαία Dolly Parton σε ένα τραγούδι με όνομα «Old Flames» (Can’t Hold A Candle To You) και μία με το ροκ συγκρότημα των Eaegles of Death Metal στο «Boggie».