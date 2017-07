Το τρίτο νέο single της Kesha είναι εδώ και έχει τίτλο «Learn To Let Go»

Το τρίτο διαδοχικά νέο single της Kesha ανατρέχει στις παιδικές αναμνήσεις της και μαθαίνει πώς να αφήνει τον αρνητισμό να φεύγει.

Η Kesha έχει επανακάμψει στο μουσικό τοπίο πιο δυνατή από ποτέ.

Η Αμερικανίδα τραγουδίστρια αφήνει πίσω τα ψυχικά έντονα τελευταία έτη, έχοντας μάθει πώς να συλλέγει όλες τις εμπειρίες και τα συναισθήματα που βίωσε κατά τις δυσκολίες και να τα μετατρέπει σε μουσική, μέσω της οποίας ανακαλύπτει εκ νέου την εμπιστοσύνη στον εαυτό της.

Πέντε ολόκληρα χρόνια μετά το «Warrior», όπου στην Ελλάδα έκανε τη δεύτερη καλύτερη επίδοσή του στα charts (Νο5), η Kesha είναι προ των πυλών της κυκλοφορίας του τρίτου ολοκληρωμένου δίσκου της.

Το άλμπουμ τιτλοφορείται «Rainbow» και θα είναι διαθέσιμο από τις 11 Αυγούστου, από την RCA Records / Sony Music, περιλαμβάνοντας 14 τραγούδια με έκδηλη την επιρροή της τελευταίας περιόδου.

Μέχρι στιγμής, έχουμε έρθει σε επαφή με δύο από τα τραγούδια του «Rainbow». Το «Praying», ένα σύμβολο ελπίδας, δύναμης και υπερηφάνειας που σηματοδότησε τη θριαμβευτική επάνοδο της Kesha στο προσκήνιο και το «Woman», έναν ύμνο για όλες τις ανεξάρτητες γυναίκες.

Gotta learn to let it go

Τη σκυτάλη παραλαμβάνει τώρα το «Learn To Let Go», μία δημιουργία που σημαίνει πολλά περισσότερα από ένα pop – rock τραγούδι για την Kesha:

«(Το «Learn To Let Go») έχει γίνει ένα από τα μάντρα μου τα τελευταία χρόνια. Όσο το παρελθόν μας δημιουργεί αυτό που είμαστε, δεν μπορούμε να το αφήσουμε να μας καθορίσει ή να μας κρατήσει πίσω. Και ειδικά αν έχετε περάσει από κάτι σκληρό και όλοι έχουμε, δεν μπορείτε να κρατήσετε τη δυσαρέσκεια επειδή είναι σαν ένα δηλητήριο. Πρέπει να μάθετε να αφήνετε τα κακά αυτά συναισθήματα και να προχωράτε.

Αυτό το τραγούδι και οι ιδέες από πίσω του, ήταν ένα μεγάλο κομμάτι του δίσκου. {…} Αυτή η ιδέα του να μαθαίνεις να αφήνεις τα αρνητικά πράγματα να φεύγουν ήταν εξαιρετικά χρήσιμη για εμένα τα τελευταία χρόνια και ελπίζω να αντηχήσει και στους άλλους», ανέφερε η Kesha για το τραγούδι σε συνέντευξη.

Στο video clip που σκηνοθέτησε ο Isaac Ravishankara εμφανίζεται πλήθος πλάνων από την παιδική ηλικία της τραγουδίστριας, τα οποία είχε βιντεοσκοπήσει η θεία της, Sonia Sebert. Οι τρυφερές εικόνες αναδημιουργούνται από την Kesha, επανασυνδέοντας τον ενήλικα εαυτό της με εκείνο το μικρό κορίτσι.

Στο δίσκο του «Rainbow» η Κesha επιφυλάσσει επιπλέον δύο συναντήσεις – έκπληξη.

Μία με τη σπουδαία Dolly Parton σε ένα τραγούδι με όνομα «Old Flames» (Can’t Hold A Candle To You) και μία με το ροκ συγκρότημα των Eaegles of Death Metal στο «Boggie».