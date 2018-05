Όλοι οι νικητές των Billboard Music Awards 2018

Ένα φαντασμαγορικό show με λάμψη και πολλούς αστέρες ήταν τα Billboard Music Awards 2018 .

Τα Billboard Music Awards 2018 έλαβαν χώρα την Κυριακή 20 Μαΐου στο MGM Grand Garden Arena του Λας Βέγκας και τίμησαν τους πιο επιτυχημένους καλλιτέχνες του έτους σε 57 κατηγορίες μουσικής, γιορτάζοντας με τον καλύτερο τρόπο τα 25 χρόνια της διοργάνωσης και τα 60 χρόνια του «Billboard Hot 100».

Η τελετή απονομής μεταδόθηκε ζωντανά από το NBC και όπως πάντα, η βραδιά ξεχώρισε για τις εκρηκτικές εμφανίσεις στη σκηνή, τις απρόσμενες συνεργασίες και τις στιγμές της pop κουλτούρας που θα συζητηθούν σε όλο τον κόσμο. Παρουσιάστρια ήταν η Kelly Clarkson.

Οι υποψηφιότητες της φετινής διοργάνωσης περιελάμβαναν μία ευρεία γκάμα καλλιτεχνών, με τους περισσότερους να προτείνονται για βράβευση περισσότερες φορές από ποτέ.

Οι Kendrick Lamar, Bruno Mars και Ed Sheeran οδηγούσαν την κούρσα με 15 υποψηφιότητες ο καθένας και ακολουθούσαν ο Post Malone (13), οι Imagine Dragons (11), ο Drake (9) και ο Justin Bieber (8) με την Cardi B (8). Συνεχίζοντας την καταμέτρηση στα «Billboard Music Awards 2018», επόμενο ήταν ο Luis Fonsiκαι ο Daddy Yankee με 7 υποψηφιότητες, η Taylor Swift (5) και η Camila Cabello(4).

Σε δύο κατηγορίες των Billboard Music Awards 2018, στις «Billboard Chart Achievement Award» και «Top Social Artist», το αποτέλεσμα κρίθηκε με την ψήφο του κοινού.

Με το «Icon Award» τιμήθηκε η Janet Jackson και τραγούδησε για πρώτη φορά σε τηλεοπτικό show μετά από εννέα χρόνια.

Η 52χρονη τραγουδίστρια είναι η πρώτη μαύρη γυναίκα και το έβδομο άτομο που παραλαμβάνει το περίβλεπτο βραβείο από το τότε που θεσπίστηκε στα Billboard Music Awards, το 2011. Προκάτοχοι ήταν κατά σειρά οι Neil Diamond, Stevie Wonder, Prince, Jennifer Lopez, Celine Dion και Cher.

Στη σκηνή των Billboard Music Awards 2018 ανέβηκαν οι πιο επιτυχημένοι και συζητημένοι καλλιτέχνες της χρονιάς.

Τη λαμπερή τελετή απονομής άνοιξε η Ariana Grande με μία απίστευτη εμφάνιση και ακολούθησαν η Kelly Clarkson, η Dua Lipa, ο Shawn Mendes τόσο μόνος όσο και με τον Khalid αργότερα, ο Khalid με τη Normani, ο John Legend, η Christina Aguilera με την Demi Lovato, ο Ed Sheeran σε απευθείας σύνδεση με την Ιρλανδία, η Jennifer Lopez με τον DJ Khaled, ο Zedd με τη Maren Morris και τους Grey, η Janet Jackson, ο Macklemore με την Kesha, η Camila Cabello με τον Pharrell Williams και οι BTS.

Τη βραδιά έκλεισαν δύο κορυφαία girl group της hip-hop μουσικής. Οι Salt-N-Pepa έσμιξαν επί σκηνής με τις En Vogue, σε μία εμφάνιση – σταθμό στην ιστορία των «Billboard Music Awards».

Οι νικητές των Billboard Music Awards 2018

Top Artist:

Drake

Kendrick Lamar

Bruno Mars

Ed Sheeran

Taylor Swift

Top New Artist:

21 Savage

Camila Cabello

Cardi B

Khalid

Kodak Black

Billboard Chart Achievement Award:

Camila Cabello

Cardi B

Drake

Sam Hunt

Ed Sheeran

Top Male Artist:

Drake

Kendrick Lamar

Bruno Mars

Post Malone

Ed Sheeran

Top Female Artist:

Camila Cabello

Cardi B

Halsey

Demi Lovato

Taylor Swift

Top Duo/Group:

The Chainsmokers

Coldplay

Imagine Dragons

Migos

U2

Top Billboard 200 Artist:

Drake

Kendrick Lamar

Ed Sheeran

Chris Stapleton

Taylor Swift

Top Hot 100 Artist:

Imagine Dragons

Kendrick Lamar

Bruno Mars

Post Malone

Ed Sheeran

Top Streaming Artist:

Cardi B

Drake

Kendrick Lamar

Post Malone

Ed Sheeran

Top Song Sales Artist:

Imagine Dragons

Kendrick Lamar

Bruno Mars

Post Malone

Ed Sheeran

Top Radio Songs Artist:

Halsey

Imagine Dragons

Bruno Mars

Charlie Puth

Ed Sheeran

Top Social Artist:

Justin Bieber

BTS

Ariana Grande

Demi Lovato

Shawn Mendes

Top Touring Artist:

Coldplay

Guns N’ Roses

Bruno Mars

Ed Sheeran

U2



Top R&B Artist:

Chris Brown

Khalid

Bruno Mars

SZA

The Weeknd

Top R&B Male Artist:

Khalid

Bruno Mars

The Weeknd

Top R&B Female Artist:

Beyoncé

Rihanna

SZA



Top R&B Tour:

Bruno Mars

Lionel Richie

The Weeknd

Top Rap Artist:

Drake

Kendrick Lamar

Lil Uzi Vert

Migos

Post Malone

Top Rap Male Artist:

Drake

Kendrick Lamar

Post Malone

Top Rap Female Artist:

Bhad Bhabie

Cardi B

Nicki Minaj

Top Rap Tour:

J. Cole

JAY-Z

Kendrick Lamar

Top Country Artist:

Kane Brown

Luke Combs

Sam Hunt

Thomas Rhett

Chris Stapleton

Top Country Male Artist:

Sam Hunt

Thomas Rhett

Chris Stapleton

Top Country Female Artist:

Kelsea Ballerini

Miranda Lambert

Maren Morris

Top Country Duo/Group Artist:

Florida Georgia Line

Old Dominion

Zac Brown Band

Top Country Tour:

Luke Bryan

Florida Georgia Line

Tim McGraw & Faith Hill

Top Rock Artist:

Imagine Dragons

Linkin Park

Portugal. The Man

Tom Petty & The Heartbreakers

twenty one pilots

Top Rock Tour:

Coldplay

Guns N’ Roses

U2

Top Latin Artist:

J Balvin

Daddy Yankee

Luis Fonsi

Ozuna

Romeo Santos

Top Dance/Electronic Artist:

The Chainsmokers

Calvin Harris

Kygo

Marshmello

ODESZA

Top Christian Artist:

Elevation Worship

Hillsong UNITED

Hillsong Worship

MercyMe

Zach Williams

Top Gospel Artist:

Anthony Brown & group therAPy

Travis Greene

J.J. Hairston & Youthful Praise

Tasha Cobbs Leonard

Tamela Mann

Top Billboard 200 Album:

Drake – «More Life»

Kendrick Lamar – «DAMN.»

Post Malone – «Stoney»

Ed Sheeran – «÷ (Divide)»

Taylor Swift – «reputation»

Top Selling Album:

Kendrick Lamar – «DAMN.»

P!nk – «Beautiful Trauma»

Ed Sheeran – «÷ (Divide)»

Chris Stapleton – «From A Room Volume 1»

Taylor Swift – «reputation»

Top Soundtrack:

«Black Panther»

«The Fate of the Furious The Album»

«The Greatest Showman»

«Guardians of the Galaxy, Vol. 2 Awesome Mix Vol. 2»

«Moana»

Top R&B Album:

Khalid – «American Teen»

Bruno Mars – «24K Magic»

SZA – «Ctrl»

The Weeknd – «Starboy»

XXXTENTACION – «17»

Top Rap Album:

Drake – «More Life»

Kendrick Lamar – «DAMN.»

Lil Uzi Vert – «Luv Is Rage 2»

Migos – «Culture»

Post Malone – «Stoney»

Top Country Album:

Kane Brown – «Kane Brown»

Luke Combs – «This One’s For You»

Thomas Rhett – «Life Changes»

Chris Stapleton – «From A Room Volume 1»

Brett Young – «Brett Young»

Top Rock Album:

Imagine Dragons – «Evolve»

Linkin Park – «One More Light»

Panic! At The Disco – «Death Of A Bachelor»

Portugal. The Man – «Woodstock»

U2 – «Songs of Experience»

Top Latin Album:

Nicky Jam – «Fénix»

Christian Nodal – «Me Dejé Llevar»

Ozuna – «Odisea»

Romeo Santos – «Golden»

Shakira – «El Dorado»

Top Dance/Electronic Album:

Avicii – «AVICI (01)»

The Chainsmokers – «Memories…Do Not Open»

Calvin Harris – «Funk Wav Bounces Vol. 1»

Kygo – «Stargazing»

ODESZA – «A Moment Apart»

Top Christian Album:

Elevation Worship – «There Is A Cloud»

Hillsong UNITED – «Wonder»

Hillsong Worship – «Let There Be Light»

Alan Jackson – «Precious Memories Collection»

MercyMe – «Lifer»

Top Gospel Album:

Anthony Brown & group therAPy – «A Long Way From Sunday»

Travis Greene – «Crossover Live From Music City»

J.J. Hairston & Youthful Praise – «You Deserve It»

Tasha Cobbs Leonard – «Heart. Passion. Pursuit.»

Marvin Sapp – «Close»

Top Hot 100 Song:

Luis Fonsi & Daddy Yankee ft. Justin Bieber – «Despacito»

Kendrick Lamar – «HUMBLE.»

Bruno Mars – «That’s What I Like»

Post Malone ft. 21 Savage – «Rockstar»

Ed Sheeran – «Shape Of You»

Top Streaming Song (Audio):

Luis Fonsi & Daddy Yankee ft. Justin Bieber – «Despacito»

Kendrick Lamar – «HUMBLE.»

Lil Uzi Vert – «XO TOUR Llif3»

Post Malone ft. 21 Savage – «Rockstar»

Post Malone ft. Quavo – «Congratulations»

Top Streaming Song (Video):

Cardi B – «Bodak Yellow (Money Moves)»

Luis Fonsi & Daddy Yankee ft. Justin Bieber – «Despacito»

Lil Pump – «Gucci Gang»

Bruno Mars – «That’s What I Like»

Ed Sheeran – «Shape of You»

Top Selling Song:

Luis Fonsi & Daddy Yankee ft. Justin Bieber – «Despacito»

Sam Hunt – «Body Like A Back Road»

Imagine Dragons – «Believer»

Imagine Dragons – «Thunder»

Ed Sheeran – «Perfect»

Top Radio Song:

The Chainsmokers & Coldplay – «Something Just Like This»

Imagine Dragons – «Believer»

Bruno Mars – «That’s What I Like»

Charlie Puth – «Attention»

Ed Sheeran – «Shape of You»

Top Collaboration:

Camila Cabello ft. Young Thug – «Havana»

The Chainsmokers & Coldplay – «Something Just Like This»

Luis Fonsi & Daddy Yankee ft. Justin Bieber – «Despacito»

French Montana ft. Swae Lee – «Unforgettable»

Post Malone ft. 21 Savage – «Rockstar»

Top R&B Song:

Childish Gambino – «Redbone»

DJ Khaled ft. Rihanna & Bryson Tiller – «Wild Thoughts»

Khalid – «Young Dumb & Broke»

Bruno Mars – «That’s What I Like»

Bruno Mars ft. Cardi B – «Finesse»

Top Rap Song:

Cardi B – «Bodak Yellow (Money Moves)»

DJ Khaled ft. Justin Bieber, Quavo, Chance The Rapper & Lil Wayne – «I’m the One»

French Montana ft. Swae Lee – «Unforgettable»

Kendrick Lamar – «HUMBLE.»

Post Malone ft. 21 Savage – «Rockstar»

Top Country Song:

Kane Brown ft. Lauren Alaina – «What Ifs»

Sam Hunt – «Body Like A Back Road»

Dustin Lynch – «Small Town Boy»

Bebe Rexha & Florida Georgia Line – «Meant To Be»

Brett Young – «In Case You Didn’t Know»

Top Rock Song:

Imagine Dragons – «Believer»

Imagine Dragons – «Thunder»

Linkin Park ft. Kiiara – «Heavy»

Portugal. The Man – «Feel It Still»

The Revivalists – «Wish I Knew You»

Top Latin Song:

J Balvin & Willy William ft. Beyoncé – «Mi Gente»

Becky G ft. Bad Bunny – «Mayores»

Luis Fonsi & Daddy Yankee ft. Justin Bieber – «Despacito»

Maluma – «Felices Los 4»

Wisin ft. Ozuna – «Escápate Conmigo»

Top Dance/Electronic Song:

The Chainsmokers & Coldplay – «Something Just Like This»

Clean Bandit ft. Sean Paul & Anne-Marie – «Rockabye»

Cheat Codes ft. Demi Lovato – «No Promises»

Kygo & Selena Gomez – «It Ain’t Me»

Zedd & Alessia Cara – «Stay»

Top Christian Song:

Elevation Worship – «O Come To The Altar»

Hillsong Worship – «What A Beautiful Name»

Lecrae ft. Tori Kelly – «I’ll Find You»

MercyMe – «Even If»

Zach Williams – «Old Church Choir»

Top Gospel Song:

Anthony Brown & group therAPy – «Trust In You»

J.J. Hairston & Youthful Praise – «You Deserve It»

Travis Greene – «You Waited»

Tamela Mann – «Change Me»

Charlie Wilson – «I’m Blessed»