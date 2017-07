1η Ακαδημία Μουσικού Θεάτρου στην Κέρκυρα, 8 – 15/7/2017

1η Ακαδημία Μουσικού Θεάτρου στην Κέρκυρα, 8 με 15/7/2017

Η Όπερα Δωματίου Κέρκυρας σε συνεργασία με το Τμήμα Μουσικών Σπουδών του Ιονίου Πανεπιστημίου πραγματοποιούν την 1η Ακαδημία Μουσικού Θεάτρου στην Κέρκυρα από τις 8 έως τις 15 Ιουλίου 2017.

Στην Ακαδημία Μουσικού Θεάτρου συμμετέχουν 24 νέοι καλλιτέχνες από την Ελλάδα και το εξωτερικό οι οποίοι θα εκπαιδευτούν στο τραγούδι, το χορό και την υποκριτική υπό την Καθοδήγηση της CindiTrent (Καθηγήτρια Χορού και Μουσικού Θεάτρου στο Deree- Αμερικάνικο Κολλέγιο Ελλάδος) και της Ρόζας Πουλημένου (Υπεύθυνη τομέα Μονωδίας και Μουσικού Θεάτρου του Τ.Μ.Σ. Ιονίου Πανεπιστημίου) Κατά τη διάρκεια της ακαδημίας θα γίνουν δύο παρουσιάσεις των σπουδαστών.

Η πρώτη παρουσίαση διάρκειας είκοσι λεπτών θα λάβει χώρα έξω από την Annunziata την Τετάρτη 12 Ιουλίου (9.μ.μ.) ενώ το Σάββατο 15 Ιουλίου θα πραγματοποιηθεί η καταληκτική συναυλία της Ακαδημίας όπου οι σπουδαστές θα παρουσιάσουν αποσπάσματα από γνωστά μιούζικαλ στο Δημοτικό Θέατρο Κέρκυρας (9.μ.μ.)

Γενική Είσοδος: 5 Ευρώ

The first musical theatre academy ‘Summer on Broadway’ θα παρουσιαστεί το Σάββατο 15 Ιουλίου και ώρα 9μμ στο Δημοτικό Θέατρο.

A showcase of 24 young Performing Artists.