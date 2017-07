1η Θερινή Ακαδημία Μουσικού Θεάτρου, 8-16/7/17

Η Όπερα Δωματίου Κέρκυρας σε συνεργασία με το Τμήμα Μουσικών Σπουδών το Ιονίου Πανεπιστημίου πραγματοποιούν την 1η Θερινή Ακαδημία Μουσικού Θεάτρου στην Κέρκυρα από τις 8 έως τις 16 Ιουλίου 2017.

Δικαίωμα συμμετοχής στην Ακαδημία έχουν νέοι και νέες από 16 ετών με γνώσεις σε ένα ή περισσότερα από τα παρακάτω: μουσική, τραγούδι, χορός και υποκριτική.

Σκοπός της Ακαδημίας Μουσικού Θεάτρου είναι να βελτιώσει και να αναδείξει τις ικανότητες του κάθε συμμετέχοντα σε και να εμβαθύνει τις γνώσεις του στο είδος αυτό.

Στο τέλος του σεμιναρίου θα δοθεί παράσταση με επιλεγμένα κομμάτια από αυτά που θα μελετηθούν κατά τη διάρκεια της Ακαδημίας.

Επειδή ο αριθμός των συμμετεχόντων είναι περιορισμένος θα πραγματοποιηθούν ακροάσεις στην Αθήνα και την Κέρκυρα τον Ιούνιο (ημερομηνία και χώρος ακρόασης θα ανακοινωθούν σύντομα.

Τα μαθήματα που θα περιλαμβάνει η Θερινή Ακαδημία είναι τα παρακάτω:

Soloist Singer: Vocal Technique and Performance Coaching

• Διαλέξεις με θέμα την Ιστορία του Μουσικού Θεάτρου

• “MT Body Work-Out” (Σωματικό ζέσταμα-γύμνασμα )

• (Musical Theatre Choreography” (Βασικές αρχές της χορογραφίας του μουσικού θεάτρου)

• “Acting the Song” (H τέχνη της υποκριτικής για το μουσικό θέατρο

• Vocal Technique and Interpretation (Φωνητική και ερμηνευτική προσέγγιση στο κομμάτι-α που έχει δοθεί στο συμμετέχοντα)

• Staging (Σκηνοθεσία του κομματιού που θα παρουσιάσει στο τέλος του σεμιναρίου σε μορφή παράστασης)

Chorus / Ensemble Singers: Vocal Technique/ Harmony and “On-Stage” Performance Skills for group “production numbers”

• Διαλέξεις με θέμα την Ιστορία του Μουσικού Θεάτρου

• “MT Body Work-Out” (Σωματικό ζέσταμα- γύμνασμα )

• Musical Theatre Choreography (Βασικές αρχές της χορογραφίας του μουσικού θεάτρου)

• “Production Number Performance Methods” Μεθοδολογία για το ομαδικό τραγούδι

• “Vocal Technique and Ensemble singing” (Φωνητική τεχνική και μουσική προετοιμασία των ομάδων στα κομμάτια που τους έχουν δοθεί).

• Staging (Σκηνοθεσία του κομματιού που θα παρουσιαστεί στο τέλος του σεμιναρίου σε μορφή παράστασης)

Κόστος Συμμετοχής

Ενεργά μέλη: 250€

200€ (Φοιτητές Ιονίου Πανεπιστημίου και Deree College)

Chorus 180€

Ακροατές: 50 €

Ακροάσεις

Στην ακρόαση κάθε υποψήφιος πρέπει να τραγουδήσει δυο τραγούδια από STAGE η FILM MUSICAL, το ένα σε αργό ρυθμό “Ballad” και το δεύτερο σε πιο ρυθμικό-χορευτικό “Up-beat”.

Θα ληφθούν υπ΄όψιν η φυσική κατάσταση και η δεξιότητα στην κίνηση και την υποκριτική. Για το σκοπό αυτό ομάδες των 5-6 υποψηφίους θα διδαχθούν ένα μικρό χορευτικό συνδυασμό «combination» του είδους Jazz – Musical Theatre Dance, κ.λ.π., το οποίο θα διδάξει η Cindi Trent.

Οι συμμετέχοντες στην ακρόαση θα πρέπει να έχουν ένα CD KARAOKE με τα τραγούδια τους, η να φέρουν το δικό τους πιανίστα.

Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι να αποστείλουν μαζί με την αίτηση συμμετοχής ένα βιογραφικό σημείωμα καθώς και δύο φωτογραφίες (πορτραίτο και ολόσωμη) στη διεύθυνση: musicaltheatrecorfu@hotmail.com μέχρι την Πέμπτη 1 Ιουνίου 2017 με θέμα «AUDITION»*

* Όσοι δεν μπορούν να παρεβρεθούν σε μία από τις δύο ακροάσεις μπορούν να στείλουν demo στη διεύθυνση: musicaltheatrecorfu@hotmail.com