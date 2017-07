Οι Armstrongs, το νεοσύστατο supergroup, δημοσιεύουν το πρώτο τους τραγούδι «If there was ever A time»

Οι Armstrongs είναι το supergroup που δημιουργήθηκε από τον Billie Joe Armstrong και τον Tim Armstrong. Ακούστε το πρώτο τραγούδι τους.

Ένα καινούριο μουσικό σχήμα δημιουργήθηκε στον παράδεισο της pop-punk. Ο Billie Joe Armstrong των Green Day και ο Tim Armstrong των Rancid ένωσαν τελικά τις δυνάμεις τους και μοιράζονται την αγάπη τους για το punk της ανατολικής όχθη και το κοινό τους επώνυμο με μία νέα μπάντα που ονομάζεται «Armstrongs».

Η μπάντα συμπληρώνεται από ακόμα περισσότερους… Armstrongs, συμπεριλαμβανομένου του Rey Armstrong και του γιου του Billie Joey. Joseph Marciano Armstrong. Το συγκρότημα κυκλοφόρησε το πρώτο του (και ευχόμαστε όχι τελευταίο) τραγούδι του με τον τίτλο «If There Was Ever A Time» μέσω της Hellcat Records.

Το single, το οποίο επίσης προβλήθηκε στο ντοκιμαντέρ «Turn It Around», θα διατεθεί σε περιορισμένο flexi-disc. Όλα τα έσοδα από το τραγούδι θα δοθούν στο θρυλικό punk χώρο «924 Gilman».

Στο δελτίο τύπου, ο Billie Joe ανέφερε: «Οτιδήποτε έχει να κάνει με τη συνεργασία με το «Gilman» και τον Tim και τον Joey Armstrong, με αφορά. Πρόκειται για το σπίτι και την οικογένειά μας. Ζήτω οι Armstrong!»

Ο Tim Armstrong πρόσθεσε: «Ήταν συναρπαστικό να δουλεύω σε αυτό το τραγούδι με τον Billie και το επιτελείο για την ταινία. Στόχος ήταν να μοιραστώ τη μουσική με όλους εκεί έξω και να δωρίσουμε όλα τα έσοδα στο «Gilman», το οποίο είναι ένα μέρος τόσο κοντά, αγαπητό και σημαντικό σε εμάς.»