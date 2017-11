Blaine L. Reininger Live @ Πολύτεχνο, 10/11/2017

Το ΠΟΛΥΤΕΧΝΟ έχει την τιμή να φιλοξενεί στην Κέρκυρα, τον Blaine L. Reininger, ιδρυτικό μέλος των θρυλικών, Tuxedomoon.

Χαρισματικός μουσικός (βιολί, κιθάρα, πλήκτρα) γεννημένος στο Pueblo του Coloradο, αποτέλεσε – μαζί με τον Steven Brown – τον βασικό δημιουργικό πυρήνα αυτής της τόσο σπουδαίας και πρωτοπόρας μπάντας που μεγαλούργησε στα 80’s, στην Νέα Υόρκη και μετέπειτα στην Ευρώπη, χαρίζοντάς μας εκπληκτικά albums (“Half Mute”, “Desire”, “Holy Wars”, “Ship Of Fools”) και τραγούδια (“No Tears”, “Jinx”, “In A Manner Of Speaking”, “Soma”, “Music no 2”). Τα τελευταία χρόνια έχουν πραγματοποιήσει την επιστροφή τους, κυκλοφορώντας τρία albums (από το 2004 μέχρι και το 2007) και περιοδεύοντας ανά τακτά χρονικά διαστήματα.

Από το 1982, ο Blaine είχε ήδη ξεκινήσει την παράλληλη δική του καριέρα, δημιουργώντας μια εξαιρετική προσωπική δισκογραφία. Έγραψε μουσική για θέατρο και κινηματογράφο με σκηνοθέτες όπως ο Μιχάλης Μαρμαρινός, ο Στάθης Λιβαθηνός και ο Νίκος Τριανταφυλλίδης. Παράλληλα, έχει εμφανιστεί και σε τέσσερις ταινίες του Νίκου Τριανταφυλλίδη.

Στις εμφανίσεις του ο Reininger κινείται επιδέξια ανάμεσα στα πλήκτρα και την κιθάρα για να ερμηνεύσει ορισμένα κλασικά κομμάτια από το εμβληματικό του άλμπουμ “Night Air” (1985), την προσωπική του δισκογραφία (1984-2015), αλλά και πολυαγαπημένα κομμάτια των Tuxedomoon (ναι, θα παίξει το “No Tears”). Δείγμα της δεξιοτεχνίας του στο βιολί, θα απολαύσουμε σε τραγούδια όπως το “Volo Vivace” και σε μια επιλογή με αποσπάσματα από μουσικές για τον κινηματογράφο, τον χορό, και το θέατρο. Η χαρακτηριστική φωνή του Reininger, είναι εδώ, κουβαλώντας τις εμπειρίες μιας ιδιοσυγκρισιακής μουσικής προσωπικότητας.

Ο Valentino, ο οποίος ξεχωρίζει με την 12χορδη Vox Τeardrop κιθάρα του, θα ερμηνεύσει μερικά από τα τραγούδια που ο ίδιος έχει γράψει και θα “βοηθήσει” τον Reininger να ανέβει και να κατέβει από την σκηνή.

ΠΟΛΥΤΕΧΝΟ, Σχολεμβούργου 39 – είσοδος Νέου Φρουρίου.

Παρασκευή 10 Νοεμβρίου 2017 στις 22.00

είσοδος 10 ευρώ