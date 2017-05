Caravan Of Shadows Festival at Corfu στο Graal(Διονυσίου Σολωμού 31, Κέρκυρα), 13/5/2017

Caravan Of Shadows Fest.

Temperance (ITA)

The Silent Rage

Hell’s Guardian (ITA)

Mind Erasure

HAREM

Σάββατο 13 Μαΐου 2017

Στο Graal (Διονυσίου Σολωμού 31, Κέρκυρα)

Οι πόρτες ανοίγουν στις 20:00

Είσοδος: 7€ με ποτό

Ένας νέος θεσμός ξεκινά στην πόλη της Κέρκυρας και αυτός δεν είναι άλλος από το Caravan Of Shadows Festival, του οποίου η πρώτη μορφή έρχεται να ενώσει δυο Ιταλικές και τρεις ελληνικές μπάντες.

Τόπος συνάθροισης των σχημάτων αυτών όσο και των ενδιαφερομένων προς αυτό, ο χώρος Graal (Διονυσίου Σολωμού 31) στην καρδιά της Κέρκυρας, ο οποίος αναμένεται να ανοίξει τις πύλες του και να υποδεχθεί το 1ο Caravan Of Shadows Festival, το οποίο θα διεξαχθεί το Σάββατο 13 Μαΐου 2017. Σε αυτό αναμένεται να συμμετάσχουν οι Temperance (Ιταλία), οι The Silent Rage (Αθήνα), οι Hell’s Guardian (Ιταλία), οι Mind Erasure (Κέρκυρα) και οι Harem.

Οι headliners της βραδιάς, Temperance, μας έρχονται από την Ιταλία και είναι ένα ανερχόμενο αστέρι στον χώρο του μοντέρνου metal. Η τραγουδίστρια της μπάντας, Chiara Tricarico, αποτελεί μια εξέχουσα παρουσία και αποδίδει τα μέγιστα σε κάθε της εμφάνιση, την οποία συμπληρώνει με την παρουσία του στις κιθάρες και τα ανδρικά φωνητικά ο Marco Pastorino, παρέα με το εκπληκτικό drumming του Giulio Capone αλλά και τις απίστευτες μπασογραμμές του Luca Negro. Οι Temperance έχουν μοιραστεί την σκηνή με σχήματα όπως οι Nightwish, Epica, Within Temptation, Slipknot, At The Gates, Korpiklaani ενώ παράλληλα περιόδευσαν ως support των Luca Turilli’s Rhapsody στην περσινή τους Ευρωπαική περιοδεία. Αυτή θα είναι η πρώτη φορά που το σχήμα θα εμφανιστεί στην Κέρκυρα αλλά και επί Ελληνικού εδάφους γενικότερα, έχοντας στις αποσκευές τους τον τρίτο τους δίσκο, “The Earth Embrace Us All”, ο οποίος κυκλοφόρησε από την Ιταλική Scarlet Records, τον Σεπτέμβριο του 2016.

Url: https://www.facebook.com/ temperanceofficial

Έπειτα από απουσία τριών ετών, οι Αθηναίοι modern power metallers The Silent Rage επιστρέφουν στην Κέρκυρα. Οι The Silent Rage δημιουργήθηκαν τον Φεβρουάριο του 2006 από τον κιθαρίστα Νίκο Σιγλίδη και έκτοτε η μπάντα έχει κυκλοφορήσει δυο αυτοχρηματοδοτούμενα EP (“The Silent Rage”, 2009 & “Harvester Of Souls”, 2011) ενώ τον Ιούλιο του 2016 κυκλοφόρησε μέσω της Alone Records ο πρώτος δίσκος του σχήματος με τίτλο “The Deadliest Scourge”, του οποίου την παραγωγή ανέλαβε εξ’ ολοκλήρου ο Fotis Benardo (Sixfornine, ex-Septic Flesh). Στο δίσκο επίσης συμμετάσχουν ως special guests οι Apollo Papathanasio (Spiritual Beggars, ex-Firewind), Yossi Sassi (solo, ex-Orphaned Land), Vladimir Reshetnikov (Arkona) & Θεόφιλος Κριτικός (Feel). Στην μέχρι τώρα πορεία του το σχήμα έχει τέλος εμφανιστεί στο πλάι σχημάτων όπως οι Shadow Gallery, οι Rage, οι Grave Digger, οι Stratovarius & οι Rotting Christ.

Url: https://www.facebook.com/ thesilentrageofficial

Το δεύτερο Ιταλικό σχήμα της βραδιάς είναι αυτό των Hell’s Guardian, οι οποίοι δημιουργήθηκαν το 2009 από τους αδερφούς Formis, τον Dylan στα τύμπανα και τον Freddie στην κιθάρα. Έπειτα από σύντομο διάστημα ο Cesare Damiolini εντάχθηκε στην μπάντα ως ρυθμικός κιθαρίστας/growling τραγουδιστής. Τον ακολούθησε ο Pietro Toloni στο μπασο, ο οποίος ανέλαβε και τα καθαρά φωνητικά. Κυκλοφόρησαν το πρώτο τους ομώνυμο demo το 2010 ενώ τέσσερα χρόνια μετά κυκλοφόρησαν το πρώτο τους δίσκο με τίτλο “Follow Your Fate”. Στα τέλη του 2014 ο Pietro αποχώρησε από το σχήμα ενώ τον Ιούλιο του 2015 το σχήμα κυκλοφόρησε ένα νέο EP, το “Ex Adversis Resurgo”. Παράλληλα με αυτή την κυκλοφορία, στις τάξεις των Hell’s Guardian εντάχθηκε ο Claudio Cor στο μπάσο. Οι Hell’s Guardian έχουν μοιραστεί την σκηνή με σχήματα όπως οι Amorphis, Children Of Bodom, Sabaton ανάμεσα σε άλλους ενώ την παρούσα στιγμή δουλεύουν πάνω στον νέο τους δίσκο.

Url: https://www.facebook.com/ hellsguardians

Από ένα τέτοιο festival δε θα έλειπαν, οι Mind Erasure. Δημιουργήθηκαν το 2007 στην Κέρκυρα, από τον Λαμπρό, τον Δημήτρη και τον Πέτρο. Έκαναν ένα πολύ δυνατό ντεμπούτο ανοίγοντας την συναυλία των Rotting Christ στην Κέρκυρα και μοιράστηκαν την σκηνή με μπάντες όπως Psycorepaths, Eden Demise και Tardive Dyskinisia , και σε επόμενες εμφανίσεις έχουν μοιραστεί την σκηνή με μπάντες όπως The Silent Rage και Planet of Zeus. Από τότε έχουν κάνει δυο αυτοχρηματοδοτούμενες κυκλοφορίες, το “Promo 2013” με 3 τραγούδια και το single “Unsullied”. Ακόμα συμμετείχαν σε διαφορές ψηφιακές συλλογές όπου προωθήθηκαν κυρίως στην Αμερική.

URL: http://www.facebook.com/ MindErasure

Opening Act:

Οι Harem ξεκίνησαν ως προσωπικό project της Ντένιας Παλαιολόγου στις αρχές του 2016. Αποτελείται από μέλη προηγούμενης μπάντας που έδρευε επίσης στην Κέρκυρα και σαν Harem ξεκίνησαν επίσημα να είναι ενεργοί το Νοέμβριο του 2016. Με στοιχεία από Metal, Stoner, Blues και Progressive, οι Harem άρχισαν κατευθείαν να συνθέτουν δική τους μουσική, κάνοντας το ντεμπούτο τους ανοίγοντας την συναυλία των Planet Of Zeus στην Κέρκυρα. Σαν τετράδα πλέον έχουν στα βραχυπρόθεσμα σχέδιά τους να ηχογραφήσουν το υλικό τους.

URL: www.facebook.com/ thebandharem

Με την υποστήριξη

ERALDICON Corfu | Marios Music Corner | L.n. Custom Guitars | Σπυρέτος Πληροφορική | RottingHam | Dark Angel Promotion | Barbara Anti-Kairoi | Café Bristol | Digital Fantasy | Diver Beer Restaurant – Corfu | DRAGONFLY TATTOO | Pizza Φλόγα | ΛΕΥΚΟΣ ΠΥΡΓΟΣ | Patatomania Fries&Buns | »Η ΠΙΤΤΑ ΤΟΥ ΠΑΠΠΟΥ» – ΚΕΡΚΥΡΑ | Red Hot Chili Burger | Klepsidra cafe | ΨΑΙΛΑΣ | Στάζει Μέλι | Touch Boutique | Wonderland 13 Ulm

Χορηγοί Επικοινωνίας

Greek Rebels ǀ Rockway ǀ Corfuland ǀ Rock Hard ǀ Corfuwall ǀ Noizy ǀ Rocking ǀ Rockin’ Athens ǀ Metal Hammer ǀ Afternoiz ǀ FeelA RockA ǀ Flight Of Pegazus ǀ Hard Music ǀ Metalpaths ǀ Metal Zone ǀ Myth Of Rock ǀ Rock & Roll Monuments ǀ Rock Overdose ǀ Full Throttle Radio Show ǀ Pulse Of Decibels ǀ I-Jukebox ǀ Behind The Veil ǀ R1 Radio ǀ Rockpages