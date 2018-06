Ακόμα ένα Σάββατο οι ήχοι της πόλης ξεκινούν και τελειώνουν στο 54 Dreamy Nights! Dance to the city_sound only @ 54 Dreamy Nights

On decks: DJ Michaelo Mike and DJ Alexakis Spiros

Dance Performance : Maria Cacari & Kate Mp

Πληροφορίες & Κρατήσεις: 6940645436