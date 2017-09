Demi Lovato – «You Don’t Do It For Me Anymore»: Το τρίτο κομμάτι στο παζλ του νέου άλμπουμ

Το «You Don’t Do It For Me Anymore» είναι το τρίτο single που γνωρίζουμε από το νέο δίσκο της Demi Lovato.

Η Demi Lovato πλησιάζει στην τελική ευθεία για την κυκλοφορία της νέας δισκογραφικής δουλειάς της, παρουσιάζοντας το τρίτο κατά σειρά από τα τραγούδια του.

Η αλήθεια είναι ότι το πρώτο single που προανήγγειλε το διάδοχο του υποψήφιου για βραβείο Grammy άλμπουμ «Confident» ήταν σε διαφορετική κατεύθυνση από εκείνη που ακολουθούν τα επόμενα δείγματα. Η Demi Lovato «βουτάει» βαθιά στα soul πατήματα και κάνει επίδειξη των φωνητικών δυνατοτήτων της.

Το «Sorry Not Sorry» έκανε την αρχή, αλλά δεν ήταν η αρχή. Ήταν μία απάντηση που χρωστούσε η Αμερικανίδα τραγουδίστρια στους επικριτές της, τους κοινώς λεγόμενους «haters». Όπως φαίνεται, το μήνυμα ελήφθη, αφού το τραγούδι έχει συγκεντρώσει πάνω από 142,2 εκατομμύρια αναπαραγωγές στο Spotify και περισσότερες από 100,5 εκατομμύρια προβολές στο YouTube, όλα σε ενάμιση περίπου μήνα.

Ο έκτος ολοκληρωμένος δίσκος της Demi Lovato ονομάζεται «Tell Me You Love» και είναι προγραμματισμένο να κυκλοφορήσει από τις Safehouse, Hollywood Records και Island / Universal Music στις 29 Σεπτεμβρίου, στην εκπνοή για την κατάθεση προτάσεων στην οργανωτική επιτροπή των βραβείων Grammy.

Ταυτόχρονα με την ανακοίνωση του άλμπουμ, η 25χρονη τραγουδίστρια είχε μοιραστεί το ομότιτλο τραγούδι του, που αναμφίβολα εντυπωσιάζει από το πρώτο άκουσμα.

Η Demi Lovato προσθέτει ένα ακόμη κομμάτι στο παζλ του «Tell Me You Love» με το «You Don’t Do It For Me Anymore», ένα από τα τραγούδια που ήταν γνωστό ότι θα περιέχει, καθώς το υπόλοιπο περιεχόμενο παραμένει ακόμη φυλαγμένο.

Πρόκειται για μία δυναμική μπαλάντα που προχωρά σε ένα καλύτερο μέλλον, ύστερα από μία «τοξική» σχέση. Σύμφωνα με την Demi Lovato, θα κυκλοφορούσε ένα τραγούδι όπου υποψιαζόταν ότι το κοινό θα αναγνώριζε πού απευθύνεται και γι’ αυτό είχε άγχος. Ο πρώην -επί μία εξαετία- σύντροφος της τραγουδίστριας, είναι όπως φαίνεται ο αποδέκτης του «You Don’t Do It For Me Anymore».