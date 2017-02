DISCoLD PARTY!!!(Carnival Edition) @ Elite Luxury moments, Sat. 18th February 2017

Μετά απο την πολύ »δυνατή» βραδιά της 7ης Ιανουαρίου 2017, και το »Μουσικό αφιέρωμα στην χρυσή εποχή των Discotheques» στο Elite Luxury moments, το πάρτυ επαναλάμβάνεται αυτή τη φόρα με περισσότερο κέφι, διάθεση, τρέλλα και ότι θέλει ο κάθένας.Περρίσοτερή παλία αγαπήμένη μουσίκη από όλους του χώρους των δεκαετιών 70’s, 80’s & early 90’s.

DISCOLD PARTY!!!!(Carnival edition). Φορέστε την πιο καλή σας διάθεση και χαμόγέλο, αφήστε τις σκοτούρες και τις έγνοιες πίσω σας …Ντυθείτε, »γδυθείτε» (χα χα χα, λέμε τώρα..), μασκαρευτείτε ή έλατε όπως είστε….No matter how you ‘ll be, JUST BE THERE!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!

ΣΑΒΒΑΤΟ 18 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2017

DISCOLDAΡΟΥΜΕ ΞΑΝΑ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!