Ο Dj Nikos Souliotis επιστρέφει στα decks του 54 DREAMY NIGHTS αυτό το Σάββατο για να μας ξεσηκώσει με όλες τις ελλήνικες και ξένες επιτυχίες…

WARM UP: DJ MICHAELO MIKE & DJ SPIROS ALEXAKIS

Music Style: MAINSTREAM

info/res: 6940645436

COME DREAM WITH US.