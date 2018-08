Σαρωτικός και πάλι.

Το «Don’t Matter To Me (feat. Michael Jackson)» του Drake από το Νο1 album του «Scorpion» βρέθηκε αυτήν την εβδομάδα στο #1 του Official Ifpi Digital Singles Chart International

Ακούστε το:

Μάλιστα, ο Drake έχει στο σύνολο 6 από τα νέα του τραγούδια στο Top20, και 23 (!) στο Top100 της εβδομάδας.

#1 Don’t Matter To Me

#3 Nonstop

#12 God’s Plan

#13 In My Feelings

#15 I’m Upset

#20 Nice For What