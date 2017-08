Ed Sheeran: Έγραψε και οπτικοποίησε στη Γκάνα το «Bibia Be Ye Ye»

Στην Γκάνα ταξίδεψε ο Ed Sheeran, όπου και έγραψε ένα τραγούδι στην τοπική διάλεκτο, με την οπτικοποίηση να γίνεται στο ίδιο μέρος.

Ο Ed Sheeran μετουσιώνει σε εικόνα το «Bibia Be Ye Ye», ένα ξεχωριστό τραγούδι από το νέο δίσκο του «÷» (Divide).

Δυόμιση χρόνια μετά το προηγούμενο άλμπουμ του, ο Βρετανός καλλιτέχνης πραγματοποίησε μία επική επάνοδο προκειμένου να αποδείξει αυτό που είχε ήδη φανεί, ότι είναι ο κορυφαίος hit maker του σήμερα. Στις πρώτες ημέρες του έτους, ο Ed Sheeran παρουσίασε δύο ολοκαίνουρια δείγματα του απαράμιλλου ταλέντου του, το «Shape Of You» και το «Castle On The Hill», αφήνοντας ανεξίτηλο σημάδι για το υπόλοιπο μήκος του 2017.

Το Μάρτιο, ο Ed Sheeran κυκλοφόρησε από τις Asylum / Atlantic / Warner τον τρίτο προσωπικό δίσκο του που τιτλοφορείται «÷» (Divide) για να δώσει συνέχεια στην κυριαρχία του στα charts του πλανήτη.

Έπειτα από το video clip του «Galway Girl» το «Bibia Be Ye Ye» είναι το τρίτο κατά σειρά τραγούδι του άλμπουμ που οπτικοποιείται.

Ειδικότερα, προέρχεται από την deluxe έκδοση του «Divide» και ο τίτλος του, όπως και μέρος του ρεφρέν, είναι γραμμένα στα Twi, μία τοπική διάλεκτο της Γκάνας, σημαίνοντας εν ολίγοις «όλα θα είναι καλά». Όπως ήταν φυσικό, το video clip ξεναγεί στην αφρικανική χώρα, με τους ντόπιους να τραγουδούν και να χορεύουν ολόψυχα στο ρυθμό του Ed Sheeran.

Ο 26χρονος καλλιτέχνης επισκέφθηκε πέρυσι την Γκάνα, όπου γράφτηκε το «Bibia Be Ye Ye» μαζί με τους Fuse ODG και Killbeatz, όμως στα δύο λεπτά και 47 δευτερόλεπτα του video εμφανίζεται μία φορά στιγμιαία και στο τέλος, πάντα γυρισμένος πλάτη στο φακό.