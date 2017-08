Την Παρασκευη 11 Αυγούστου το 54 Dreamy Nights και το Get -A- Life party υποδέχονται στα decks τους, κατευθείαν από Clubs της Ibiza, τον Dj Teddy-O για ενα RnB – Hip Hop Dj set που θα μας ξεσηκώσει..

Στα decks Konstantinos Kalogeros – Spiros Alexakis & Micahelo Mike !

Feel The True Power Of Music , Feel The Real Rhythm Of Life•

info/res : : 6940645436