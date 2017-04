Hawk x Smuggler @ The Bar – 18/4/2017

Τρίτη 18 Απριλίου το The Bar παρουσιάζει για πρώτη φορά στο νησί μας το μεγάλο Rnb-Trap-Rap event «Hustlin Soundsystem»(Athens, Thessaloniki).

Για πρώτη φορά στην Κέρκυρα λοιπόν στα decks του Τhe Bar θα βρίσκεται ο παραγωγός και dj της Capital Music και Kush Electricity, Skive που υπογράφει τις μεγαλύτερες επιτυχίες του Yποχθόνιου, Light, Snik, Madclip…για ενα μεγάλο βράδυ με hits.

Live jam απο Hawk & Smuggler της Above the hood, επίσης για πρώτη φορά στην Κέρκυρα, μια ανάσα μετά την κυκλοφορία του δίσκου «Πανδώρα» που γνωρίζει τεράστια επιτυχία και μπορείτε να τον ακούσετε στο Youtube Channel της Αbove the Hood.

Είσοδος Ελεύθερη

Event powered by Hustlin all day