Jess Glynne – All I am (H τραγουδίστρια των 7 No.1 singles)

H Jess Glynne, σε 3 μόλις χρόνια, έχει καταφέρει να έχει ενα hit album με το ντεμπούτο της, I Cry When I Laugh (πάνω από 2 εκατομμύρια πωλήσεις), και 7 no1 singles στη Μεγάλη Βρετανία, έχοντας γράψει το τελευταίο (I’ll Be There) με τον Ed Sheeran.

H Jess γράφει τραγούδια που μιλούν στις νέες γυναίκες, για τις αγάπες και τα όνειρα που μπορεί να μην καταλήγουν όπως θα ήθελαν, αλλά τις κάνουν δυνατότερες. Πάνω από όλα όμως, έχει ένα μαγικό ταλέντο για μελωδίες που σου μένουν αξέχαστες, όπως με το Hold My Hand με τα πάνω από 106 εκατομμύρια views στο ΥouTube.

Το νέο της album, Always In Between, κυκλοφορεί τον Οκτώβριο.

Aκούστε το νέο της single All I Am παρακάτω.