Kaleo – Save Yourself

Ύστερα από την τεράστια επιτυχία που γνώρισαν στην Ελλάδα οι Kaleo και το πρώτο τους single «Way Down We Go», το «Save Yourself» αποτελεί το δεύτερο single της πρώτης τους δισκογραφικής δουλειάς με τίτλο «A/B»

Δείτε (εδώ) τους Kaleo να ερμηνεύουν live το «Save Yourself» πάνω σ’ ένα παγόβουνο της λίμνης Fjallsárlón της Ισλανδίας.