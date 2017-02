Michael Jackson’s Journey from Motown to Off The Wall @ ΠΟΛΥΤΕΧΝΟ(Σχολεμβούργου 39), 2/2/2017

Michael Jackson’s Journey from Motown to Off The Wall

Ο Spike Lee, τέσσερα περίπου χρόνια μετά από το Bad 25 του 2012, επιστρέφει με το Michael Jackson’s Journey from Motown to Off The Wall -ένα ντοκιμαντέρ που εστιάζει για πρώτη φορά στην περίοδο εκείνη που ο «Jacko», από βασικός τραγουδιστής των Jackson 5 κατάφερε να μεταμορφωθεί στον καλλιτέχνη που άλλαξε το πρόσωπο της μουσικής αλλά και της ποπ κουλτουρας, στα late ’70s – early ’80s.

Αυτή η εξερεύνηση του κεφαλαίου της καριέρας του Jackson μέσα από ένα πλούσιο αρχειακό υλικό, επιτρέπει στο κοινό να ταξιδέψει μαζί του, από το ξεκίνημά του στη θρυλική δισκογραφική εταιρία Motown, περνώντας στην «CBS Records» σφυρηλατώντας τη σχέση του με τον μεγάλο παραγωγό Quincy Jones έως την κυκλοφορία του εμβληματικού Off The Wall.

Εμφανίζονται μεταξύ άλλων, ο David Byrne των Talking Heads, ο Questlove των Roots, ο Καναδός καλλιτέχνης της RnB, The Weeknd, οι Pharrell Williams Mark Ronson και John Legend, ο ηγέτης των Los Angeles Lakers, Kobe Bryant, η πρίμα μπαλαρίνα του American Ballet Theater, Misty Copeland, οι δύο γονείς του Michael Jackson, Joe και Katherine και δύο από τους αδελφούς Jackson, Jackie και Marlon.

Την βραδιά συμπληρώνουν με ένα special dj set, οι ΤΟΥΙΝ ΤΑΟΥΕΡΣ (Κωστάκης Ανδρικόπουλος & Μάνθος Κάρρας)

ΠΟΛΥΤΕΧΝΟ, Σχολεμβούργου 39 – είσοδος Νέου Φρουρίου

Πέμπτη 2 Φεβρουαρίου 2017 στις 21.15

είσοδος ελεύθερη