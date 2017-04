Nέο single – Livin R & Noisy feat. Keyoh & ShaoDow «Eyes Wide Shut»

Το ολοκαίνουργιο track «Eyes Wide Shut» είναι μια super συνεργασία των Ελλήνων παραγωγών και DJs, Livin R & Noisy με την Keyoh, την τραγουδίστρια και τραγουδοποιό από το Βέλγιο και την Αρμενία, η οποία έκανε το απόλυτο breakthrough με το πρώτο της κιόλας single «K.O. Love» που κυκλοφόρησε το καλοκαίρι και έμεινε για 14 εβδομάδες στα airplay charts. Το 2015 βραβεύτηκε στην Αρμενία ως η Best International Female Artist και ήταν στο εξώφυλλο πολλών περιοδικών. Το hot club track «Eyes Wide Shut» το έχουν γράψει μαζί με τον τραγουδιστή / τραγουδοποιό Jason McKnight που είναι γνωστός για το #1 hit «Together» (Etostone) αλλά και τα «All Night» (Johnny Gerontakis) και «This Is Love» (DeeJay Paris).

Το «Eyes Wide Shut» είναι μια μίξη από Pop και RnB μαζί με ethnic στοιχεία, ιδανικό για clubs και ραδιόφωνο. Εκτός των άλλων στο single συμμετέχει και ο rapper από το Λονδίνο, ShaoDow που έχει ψηφιστεί ως ο most hard working artist του 2016 στην Αγγλία και προωθείται αρκετά απο το BBC Radio.

Το single «Eyes Wide Shut» των Livin R & Noisy feat. Keyoh & ShaoDow, κυκλοφορεί από την 314 Records.

Δείτε το :