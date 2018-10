New single: Rita Ora – Let You Love Me

Νέο single & album από την αγαπημένη του Ελληνικού κοινού μετά τη μεγάλη επιτυχία του Anywhere

H Rita Ora μετά από απανωτά hit singles – Αnywhere, το girl power anthem Girls με τη Bebe Rexha, Cardi B και Charli XCX, Your Song (Ed Sheeran) , Lonely Together με τον Avicii και το For You με τον Liam Payne – μας παρουσιάζει το Let You Love Me ως προπομπό του πολυαναμενόμενου album της, Phoenix, που κυκλοφορεί το Νοέμβριο.

6 χρόνια μετά το πλατινένιο ντεμπούτο της, η Rita Οra έχει φτάσει τα 7 εκατομμύρια single sales και τα 1.3 δις Spotify streams (μόνο από τα τελευταία 5 singles της που συμπεριλαμβάνονται όλα στο Phoenix).