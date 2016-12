House Twins Feat. Tyler Fiore

«I Will Be King»

Η πιο αξέχαστη εμπειρία του 2016 για τους House Twins, το μεγαλύτερο electro dance duo της Ελλάδας, ήταν η σαρωτική τους εμφάνιση στο Color Day Festival με 40.000 fans να χορεύουν στο ρυθμό του τραγουδιού “I Will Be King”!!!

Δείτε το :