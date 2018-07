Nicki Minaj και Ariana Grande στο αισθησιακό video clip του «Bed»

Με καλοκαιρινό αέρα, αλλά και έντονη ερωτική διάθεση έρχεται το video clip της Nicki Minaj για το «Bed» με την Ariana Grande.

Η Nicki Minaj και η Ariana Grande αποκαλύπτουν το video clip της συνεργασίας τους στο «Bed».

Οι δύο αστέρες ανήκουν αναμφισβήτητα στα πιο ταιριαστά δίδυμα της μουσικής βιομηχανίας, διαθέτοντας ήδη στο κοινό ενεργητικό τους μία σειρά από επιτυχημένα τραγούδια.

Το υποψήφιο για Grammy και έξι φορές πλατινένιο «Bang Bang» με την Jessie J, το «Get On Your Knees» από το «The Pinkprint» και φυσικά στο «Dangerous Woman» το τέσσερις φορές πλατινένιο «Side To Side», με πάνω από 1,3 δισεκατομμύρια προβολές στο YouTube και πωλήσεις άνω των τριών εκατομμυρίων παγκοσμίως.

Αυτή τη φορά, η Nicki Minaj και η Ariana Grande επιστρέφουν με ένα διπλό χτύπημα, καθώς έχουν ετοιμάσει μαζί από ένα ολοκαίνουριο τραγούδι για τα νέα άλμπουμ τους που θα κυκλοφορήσουν εντός του Αυγούστου.

Και ενώ γνωρίζαμε μόνο για την ύπαρξη του «The Light Is Coming», το οποίο θα συμπεριληφθεί στο επερχόμενο «Sweetener» της Ariana Grande, τελικά αποκαλύφθηκε άλλη μία έκπληξη.

Το «Bed» είναι το τέταρτο τραγούδι που προμηνύει το άλμπουμ «Queen» της Nicki Minaj, η κυκλοφορία του οποίου έχει μετατεθεί για τις 10 Αυγούστου. Την παραγωγή στο ατμοσφαιρικό τραγούδι έχουν κάνει οι Messy, Brett «Beats» Bailey, Ben Billions και SupaDubs.

Το video clip του «Bed» έχει καλοκαιρινό αέρα, αλλά και έντονη ερωτική διάθεση, με την 35χρονη ράπερ (η οποία εμφανίζεται ως γοργόνα) και την 25χρονη τραγουδίστρια να παίζουν παιχνίδια με το φακό στη θάλασσα, σε έναν τροπικό παράδεισο.

Δείτε το Βίντεο: