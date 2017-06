Music Vibes by OLUFEMI at 7th Heaven Cafe, logas beach every wednesday at 20:00

Δροσιστικά cocktails με χαλαρή διάθεση και μαγικά ηλιοβασιλέματα στο 7th Heaven Cafe Bar στον Λογγά Περουλάδων.

Where Music Matters & Sunsets Are a Way Of Life .