Planet of Zeus Live @ Επτά Τεχνών Τόπος, 28/04/2017

Άνοιξη 2017

Όγδοη περίοδος, Γ’ Κύκλος

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

2016-2017

Παρασκευή 28 Απριλίου 2017,

10.00μ.μ.

Planet of Zeus Live @ 7

Η Αγέλη Επιστρέφει…



Οι Planet of Zeus ξανά στους δρόμους της Ελληνικής επικρατείας για να επισκεφτούν παλιούς αλλά και νέους σταθμούς.

Οι Αθηναίοι rockers αμέσως μετά την επιστροφή τους από το Ηνωμένο Βασίλειο και την περιοδεία τους με τους Grand Magus, μπαίνουν ξανά σε ένα van με σκοπό να επισκεφθούν γνωστά μέρη αλλά και πόλεις που δεν έχουν ξαναπατήσει πόδι.

Opening Act: HAREM

See you there..!

Επιμέλεια παραγωγής: «ΕΠΤΑ, Τεχνών Τόπος», «Φίλοι του ΕΠΤΑ»

Ώρα Έναρξης: 22.00 – Πόρτες 21.30

Είσοδος 10€

Info: 6974354460

Λεωφορείο από στάση Δασιάς (Σαρόκο) στις 21.30, με επιστροφή.

«ΕΠΤΑ, Τεχνών Τόπος»,

Βιρός Κέρκυρας

Προπώληση:

Κατάστημα «Κορνίζα», Σπύρου Αρβανιτάκη 4, έναντι Πλατείας Γιωργάκη

& Corfuland Shop, Αλμπέρ Κοέν 2 έναντι Hondos, Κέρκυρα.

Χορηγοί: Μεζεδοπωλείο Μουράγια, Corfu Beer

& Μεζεδοπωλείο «Αυλή» στη Γαρίτσα.