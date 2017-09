Sam Smith: Το νέο τραγούδι «Too Good At Goodbyes» κυκλοφορεί

Η μεγάλη και πολυαναμενόμενη επάνοδος του Sam Smith είναι γεγονός.

Τελευταία φορά όπου ο τραγουδιστής ανάγκασε τη μουσική βιομηχανία να υποκλιθεί στο ανεπανάληπτο ταλέντο του ήταν στα τέλη του 2015, όταν ερμήνευσε μοναδικά το «Writing’s On The Wall», το τραγούδι της κινηματογραφικής ταινίας «Spectre» του James Bond, κατακτώντας τo βραβείο Όσκαρ και τη Χρυσή Σφαίρα στην κατηγορία του Καλύτερου Τραγουδιού.

Τον τελευταίο χρόνο, ο Sam Smith απομακρύνθηκε από τα φώτα της δημοσιότητας, ακόμα και από τα κοινωνικά δίκτυα, ώστε να εστιάσει ανενόχλητος στην ηχογράφηση του δεύτερου ολοκληρωμένου δίσκου του, η οποία έχει ολοκληρωθεί αισίως.

Το πρώτο άκουσμα γίνεται πράξη με ένα θεσπέσιο τραγούδι που τιτλοφορείται «Too Good At Goodbyes», σε συνεργασία σε δημιουργία και παραγωγή με το δίδυμο των StarGate και το στενό συνεργάτη του τραγουδιστή, Jimmy Napes.

Με μία ξεχωριστή δυνατότητα, ο 25χρονος καλλιτέχνης είναι ένας άνδρας που μεταφράζει σε μουσική μέσω της μετριοφροσύνης της έκφρασής του, τη θλίψη, την απώλεια και όσα σκέφτεται, αντλώντας έμπνευση από τις προσωπικές εμπειρίες. Με εύθραυστη φωνή αδιαφιλονίκητης εμβέλειας όπως πάντα, αλλά αυτή τη φορά πιο συναισθηματικά δυνατός από ποτέ.

«Αυτό το τραγούδι είναι για μία σχέση στην οποία ήμουν και αφορά βασικά το να γίνεσαι καλός στο να σε απορρίπτουν. Έχει περάσει καιρός από τότε που κυκλοφόρησα νέα μουσική και νιώθω ότι αυτό το πρώτο single θέτει τον τόνο του τι θα έρθει», δηλώνει ο Sam Smith.

Ο νέος δίσκος του Sam Smith έχει τον τίτλο «TPH-50HR», ένα κρυπτικό αρκτικόλεξο που σημαίνει «The Pink House – 50 Heydon Road», η διεύθυνση του σπιτιού όπου έμενε στην παιδική ηλικία του.

Πρόκειται για το απόλυτο αφιέρωμα στους γονείς του, Fred και Kate και στις αδελφές του που υποστήριζαν πάντα τα όνειρά του και ποτέ δεν προσπάθησαν να τον αποτρέψουν από εκείνα.

Η ημερομηνία κυκλοφορίας του άλμπουμ δεν έχει διευκρινιστεί από την Capitol Records / Universal Music.