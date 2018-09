SINGLE: Ofenbach – Paradise

Αν και μόλις 23 χρονών, οι 2 παραγωγοί από το Παρίσι επανέρχονται μετά την τεράστια επιτυχία “Be Mine” (250 εκατομμύρια streams / 100 εκατομμύρια views) αλλά και το επίσης super hit

“Katchi” (με τον Nick Waterhouse) , με ένα ολοκαίνουργιο hit single, δείχνοντας ότι γνωρίζουν καλά τη συνταγή της επιτυχίας!

O ήχος τους δεν είναι απλά electro μια και οι δυό τους, φίλοι από παιδιά, είναι μουσικοί με κλασική παιδεία και με ιδιαίτερη αγάπη για το ροκ της δεκαετίας του 70 αλλά και των νεανικών τους χρόνων (Libertines, Strokes, Arctic Monkeys). Αυτές τους οι επιρροές είναι εμφανείς και στο Paradise, με guest τον Benjamin Ingrosso, που εκπροσώπησε τη Σουηδία στη φετινή Eurovision κι έχει συνεργαστεί με παραγωγούς όπως οι Fernando Garibay (Lady Gaga, Sia), OMEGA (Jason Derulo, Daya) και Andrew Dawson (Kanye West, Borns).

If you really want to get away, “Paradise” is just a click away…Play it loud!