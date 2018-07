Η βραδιά που όλοι περιμέναμε έφτασε… Άκρως καλοκαιρινή η καλύτερη ελληνική βραδιά του νησιού…

On decks: Spiros Armenis

Splish Splash Party πανω στα κυματα

Amaze by the sea under the stars….

Δεν το χανεις..

Πληροφορίες – Κρατήσεις: 6940645436