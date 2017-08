Taylor Swift: Το νέο single «Look What You Made Me Do» κυκλοφόρησε

Η Taylor Swift άντεξε τα χτυπήματα, ανασύνταξε τις δυνάμεις της και τώρα παίρνει το λόγο εκείνη για να σιωπήσουν όλοι οι υπόλοιποι!

Η… «βόμβα» μόλις εξερράγη εκκωφαντικά. Το ολοκαίνουριο τραγούδι της Taylor Swift κυκλοφόρησε και, τελικά, η φρενίτιδα τώρα ξεκινάει!

Πιο «σκοτεινή» από ποτέ, πιο επιθετική από ποτέ, καλύτερη από ποτέ. Η δέκα φορές βραβευμένη με Grammy superstar εκπλήσσει σε κάθε βήμα της με τη δημιουργική και την ηχητική εξέλιξή της.

Τρία έτη μετά το υπέρ-επιτυχημένο άλμπουμ του «1989» και τα global hits «Shake It Off», «Blank Space», «Style», «Bad Blood» κ.ά., η 27χρονη τραγουδίστρια προσδιορίζει εκ νέου την εικόνα και τον ήχο της, προκειμένου να αποδείξει ακόμη και στους πιο δύσπιστους την αδιαφιλονίκητη κυριαρχία της στην pop μουσική.

Επί μία ολόκληρη εβδομάδα, ο πλανήτης κινείται στον αστερισμό της Taylor Swift. Αρχής γενομένης από την αιφνίδια εκκαθάριση στη διαδικτυακή παρουσία της και τα μυστηριώδη teaser που ακολούθησαν και έδειχναν ένα… φίδι, ο συμβολισμός ήταν ισχυρός: Διέγραψε όλες τις δημοσιεύσεις της «διαγράφοντας» τη φήμη της (reputation), επειδή το νέο άλμπουμ αναδημιουργεί την εικόνα που έχει ο κόσμος για εκείνη. Όσο για το ερπετό, τι πιο πασιφανές; Περνά στην αντεπίθεση!



Ο πολυαναμενόμενος έκτος δίσκος της Taylor Swift ονομάζεται «reputation» και θα κυκλοφορήσει στις 10 Νοεμβρίου από τις Big Machine Records και Universal Music, περιλαμβάνοντας 15 τραγούδια.

Το πρώτο άκουσμα από το άλμπουμ, για το οποίο υπήρχε η μεγαλύτερη προσμονή, είναι γεγονός. Ο τίτλος του είναι «What You Made Me Do» και αναμειγνύει dance pop και urban pop ηχοχρώματα.

Αίσθηση προκαλεί η φράση «Συγγνώμη, η παλιά Taylor δεν μπορεί να έρθει στο τηλέφωνο αυτή τη στιγμή / Γιατί / Ω, επειδή πέθανε!» που ακούγεται στο «What You Made Me Do», ένα τραγούδι που εξαπολύει πυρά σε διάφορους αντιπάλους που δεν κατονομάζει.

Για την ώρα, το «What You Made Me Do» συνοδεύεται από ένα lyric video, ενώ θα ακολουθήσει σύντομα και το video clip για το οποίο φημολογείται εδώ και αρκετό καιρό ότι θα είναι «το πιο ακριβό στην ιστορία»!