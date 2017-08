Taylor Swift: Το video clip του «Look What You Made Me Do» είναι το απόλυτο έπος

Το πιο επικό video clip που έχει κυκλοφορήσει επιφύλασσε η αγνώριστη Taylor Swift για το «Look What You Made Me Do».

Το πολυαναμενόμενο video clip της Taylor Swift για το νέο τραγούδι της «Look What You Made Me Do» κυκλοφόρησε και είναι το απόλυτο έπος, από το πρώτο έως το τελευταίο δευτερόλεπτο!

Πιο «σκοτεινή» από ποτέ, πιο επιθετική από ποτέ, καλύτερη από ποτέ. Η δέκα φορές βραβευμένη με Grammy superstar εκπλήσσει σε κάθε βήμα της με τη δημιουργική και την ηχητική εξέλιξή της.

Τρία έτη μετά το υπέρ-επιτυχημένο άλμπουμ του «1989» και τα global hits «Shake It Off», «Blank Space», «Style», «Bad Blood» κ.ά., η 27χρονη τραγουδίστρια προσδιορίζει εκ νέου την εικόνα και τον ήχο της, προκειμένου να αποδείξει ακόμη και στους πιο δύσπιστους την αδιαμφισβήτητη κυριαρχία της στην pop μουσική.

«Η παλιά Taylor… πέθανε!»



Ο έκτος δίσκος της Taylor Swift τιτλοφορείται «reputation» και θα κυκλοφορήσει στις 10 Νοεμβρίου από τις Big Machine Records και Universal Music, περιλαμβάνοντας 15 τραγούδια.

Το πρώτο άκουσμα από το άλμπουμ είναι το «Look What You Made Me Do». Το ρεφρέν περιέχει τμήματα από το hit «I’m Too Sexy» των Βρετανών Right Said Fred από το 1992. Η Taylor Swift έγραψε το single μαζί με τον Jack Antonoff των Bleachers.

Εδώ και αρκετούς μήνες, φημολογούνταν ότι το video clip με το οποίο θα συνδυαστεί η επάνοδος της Taylor Swift θα έχει ιδιαίτερα υψηλό κόστος. Το οπτικοποιημένο «Look What You Made Me Do» έκανε πρεμιέρα στον τηλεοπτικό «αέρα» των MTV Video Music Awards 2017, την Κυριακή 27 Αυγούστου, αποκαλύπτοντας μία απίστευτη υπερπαραγωγή.

Η ατάκα «η παλιά Taylor πέθανε» που περιέχεται στους στίχους του τραγουδιού είναι ο κύριος θεματικός άξονας του video clip που σκηνοθέτησε ο Joseph Kahn, υπεύθυνος και για το «Blank Space» των 2,1 δισεκατομμυρίων προβολών και το βραβευμένο με Grammy «Bad Blood».

Στο πραγματικά επικό video clip η Taylor Swift… ανασταίνεται ως ένα αρκετά τρομακτικό ζόμπι, απολαμβάνει το μπάνιο της στα διαμάντια, γίνεται η βασίλισσα των ερπετών, πραγματοποιεί ληστεία μαζί με τις γάτες της, εμφανίζεται ως Katy Perry και όχι μόνο, ώστε να ξορκίσει στο τέλος κάθε παλιό εαυτό της.

Από την οθόνη παρελαύνουν χαρακτήρες που έχει υποδυθεί η pop star στα video clip της, όπως η μπαλαρίνα του «Shake It Off» και το αφελές κορίτσι του «You Belong To Me» και η Taylor Swift από παλαιότερες εμφανίσεις της στη σκηνή και σε εκδηλώσεις, όπως τη στιγμή που παρέλαβε το βραβείο της στα MTV VMA 2009, όταν τη διέκοψε ο… συνήθης ύποπτος Kanye West για να αρχίσει μία ατελείωτη κόντρα με πολλά επεισόδια.