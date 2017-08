«Walk On Water»: Οι Thirty Seconds To Mars επέστρεψαν με ένα τραγούδι θάρρους

Πηγή δύναμης και θάρρους είναι το ολοκαίνουριο τραγούδι με το οποίο δίνουν ξανά το μουσικό στίγμα τους οι Thirty Seconds To Mars.

Οι διάσημοι, ανατρεπτικοί και αγαπημένοι του ελληνικού κοινού Thirty Seconds To Mars επιστρέφουν στη δράση με το πιο ενθαρρυντικό τραγούδι που έχουν κυκλοφορήσει.

Όταν πληροφορηθήκαμε τις προηγούμενες ημέρες ότι η μπάντα του Jared Leto θα ανέβει στη σκηνή των φετινών MTV Video Music Awards, είχαμε σχολιάσει χαρακτηριστικά πως δημιουργούνται «υποψίες ότι ίσως κυκλοφορήσουν σύντομα νέο τραγούδι».

Τελικά επιβεβαιωνόμαστε πανηγυρικά, καθώς οι Thirty Seconds To Mars κάνουν πράξη την πολυαναμενόμενη, εδώ και πραγματικά αρκετό καιρό, μουσική επάνοδο.

Οι Thirty Seconds To Mars επανέρχονται στις επάλξεις με το «Walk On Water», το πιο ενθαρρυντικό τραγούδι που έχουν κυκλοφορήσει έως τώρα, εγκαινιάζοντας επίσημα τη συνεργασία τους με την Interscope Records (Universal).

«Το “Walk On Water” είναι ένα τραγούδι για όλους εμάς. Είναι ένα τραγούδι για την ελευθερία, για την επιμονή, για την αλλαγή και για τη μάχη γι’ αυτό που πιστεύεις. Είναι ένα κάλεσμα προς δράση, αλλά είναι γεμάτο επίσης από όλο τον οπτιμισμό και την ελπίδα που είναι τόσο αναπόσπαστο κομμάτι του “Αμερικανικού Ονείρου”.», γράφει ο Jared Leto.

Ό,τι θα δείτε στο lyric video συνέβη σε μία μόνο ημέρα στις Ηνωμένες Πολιτείες, στις 4 Ιουλίου 2017, την «Ημέρα Ανεξαρτησίας». Πάνω από 10.000 άτομα κατέθεσαν υλικό από εκείνη την ήμερα, συμπεριλαμβανομένου 92 ανθρώπων από το επαγγελματικό προσωπικό του γκρουπ. Βιντεοσκόπησαν σκηνές σε όλη τη χώρα, σε καθεμία από τις πενήντα πολιτείες, συν στο Πουέρτο Ρίκο και στην Ουάσινγκτον και κατέγραψαν ένα πορτρέτο των Η.Π.Α. που είναι απολύτως όμορφο, πρόκληση και αξέχαστο.

Το «Walk On Water» προμηνύει τον πέμπτο ολοκληρωμένο δίσκο των Thirty Seconds To Mars, για τον οποίο όμως παραμένει άγνωστη η ημερομηνία κυκλοφορίας του.

Το γκρουπ που απαρτίζεται από τους Jared Leto, Shannon Leto και Tomo Milicevic θα παρουσιάσει για πρώτη φορά τηλεοπτικά το νέο τραγούδι του σκηνή των MTV Video Music Awards, την Κυριακή 27 Αυγούστου.

Το «Walk On Water» ανταποκρίνεται στο πνεύμα της αθλητικής ελίτ και γι’ αυτό επιλέχθηκε από αθλητικό δίκτυο του «ESPN» να συνοδεύσει το πρόγραμμα του κολεγιακού φούτμπολ για την τρέχουσα σεζόν.